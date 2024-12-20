Как живет иноагент Андрей Макаревич: работа за границей, недвижимость в России, все жены

Федеральная налоговая служба (ФНС) приняла решение о закрытии компании ООО «Философия ненасилия» (признан иноагентом), которую открыл основатель культовой группы «Машина времени», музыкант Андрей Макаревич* (признан иноагентом в РФ). Компания должна была заниматься продвижением идей мирных протестов и «философии ненасилия». Сам артист давно не проживает в России. Как сейчас живет артист — в материале URA.RU.
Биография
Рок-музыкант Андрей Макаревич родился в Москве в декабре 1953 года. Его отец, Вадим Григорьевич, занимался преподавательской деятельностью в МАРХИ, а мать, Нина Марковна, работала врачом-фтизиатром.
С детских лет Андрей обучался игре на фортепиано, но позже прервал музыкальное образование. Он окончил московскую спецшколу №19 с углубленным изучением английского языка. В 1970 году Макаревич начал обучение в МАРХИ, но был отчислен в 1974 году. Однако через год он возобновил учебу в этом же учебном заведении, но уже на заочном отделении.
В то время он также работал архитектором в проектном институте «Гипротеатр». В 1977 году Андрей получил диплом художника-графика и архитектора. В 1979 году он оставил работу в «Гипротеатре», чтобы полностью посвятить себя музыкальной карьере.
Музыкальная карьера
В возрасте 12 лет Андрей начал увлекаться игрой на гитаре и создавать собственные музыкальные композиции. В восьмом классе он основал кавер-группу под названием The Kids, которая дебютировала на сцене в 1968 году, исполнив композиции таких знаменитых коллективов, как Beatles и Rolling Stones.
Через год Макаревич вместе с одноклассниками Александром Ивановым, Игорем Мазаевым, Павлом Рубиным и Юрием Борзовым создал новую музыкальную группу под названием Time Machines. В 1974 году коллектив сменил название на «Машину времени».
В 1979 году коллектив заключил контракт с Союзконцертом, благодаря чему получил официальный статус и начал активно гастролировать по территории СССР. Дебютный альбом группы, названный «В добрый час», был выпущен в 1986 году.
С конца 1990-х годов музыкант начал постепенное переориентирование с бардовской музыки на рок. В 2000 году он в сотрудничестве с группой «Квартал» выпустил альбом под названием «Время напрокат». На следующий год был представлен альбом сольных произведений, получивший название «Лучшее».
Параллельно артист инициировал проект под наименованием «Оркестр креольского танго», к участию в котором привлек музыкантов из коллективов «Машина времени», «Папоротник» и «Квартал», в том числе Александра Антонова, Александра Бакхауса и Александра Дитковского. Первый альбом этого проекта, озаглавленный «И т.д.», увидел свет в 2002 году. В музыкальной основе коллектива лежат такие жанры, как джаз, свинг, блюз, румба и шансон.
Личная жизнь
Макаревич четырежды женился, также известно о двух его сожительствах. Его первой супругой была Елена Глазова, студентка Историко-архивного института, с которой он прожил в браке с 1976 по 1979 год.
Второй супругой музыканта стала профессиональный врач-косметолог Алла Макаревич. Она в 1987 году родила артисту сына Ивана.
В 1990-е годы Макаревич встречался с радиоведущей Ксенией Стриж. А с 1998 по 2000 он состоял в отношениях с журналисткой Анной Рождественской. Тогда у них родилась дочь Анна.
Третьей законной супругой Макаревича стала гример и фотограф Наталья Голубь, на которой он был женат с 2003 по 2010 год. С 2019 года певец находится в браке с израильской журналисткой Эйнат Кляйн. В 2022 году у пары родился сын Эйтан.
У музыканта есть внебрачный ребенок 1975 года рождения. Дочь музыканта зовут Дана.
Общественная позиция и политическая деятельность
Поддержка ВСУ и статус иноагента
В сентябре 2022 года Минюст признал Макаревича иностранным агентом. Музыкант заявлял, что не считает себя таковым, но допустил, что не будет оспаривать решение Минюста РФ.
Позднее Макаревич в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, один из которых представился украинским президентом Владимиром Зеленским, поддержал ВСУ и оправдал Степана Бандеру. Из-за чего Следственный комитет России запустил доследственную проверку.
Позже главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ доказало, что Макаревич вел политическую деятельность в интересах Украины. Кроме того, он систематически критиковал действия российских властей в контексте специальной военной операции.
Попытка снять статус
Артист попытался выразить свое недовольство решением Минюста внести его в реестр иностранных агентов. Но он не смог добиться снятия своего нынешнего статуса.
Создание компании «Философии ненасилия»
В 2023 году Макаревич принял решение активно вмешиваться в информационное пространство России для борьбы с «режимом». Он и его сторонники основали компанию под названием «Философия ненасилия» (признана иноагентом). Основной деятельностью данного предприятия должны были стать создание видео- и кинопродукции, а также ведение издательской, рекламной деятельности и предоставления информационных и полиграфических услуг.
Генеральным директором компании стал российский ученый, доктор философских наук, заведующий сектором этики Института философии РАН Рубен Апресян (признан в России иностранным агентом). На протяжении долгого времени Апресян финансировался за счет средств, поступающих из-за границы через международный фонд. Эти средства предоставлялись ученому в форме грантов, направленных на поддержку научной и образовательной деятельности.
В 2024 году Федеральная налоговая служба (ФНС) приняла решение о закрытии ООО «Философия ненасилия». Это произошло после того, как случилось вторжение Израиля в Газу компания иноагента перестала проявлять активность.
Сколько недвижимости у Макаревича в России
У основателя группы «Машина времени» может быть огромное количество недвижимости в России. По словам руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, на певца может быть зарегистрировано приблизительно 70 объектов недвижимости на территории страны.
*Андрей Макаревич признан Минюстом РФ лицом, выполняющим функции иностранного агента.
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