В России разыграли новогодний миллиард: кто стал счастливчиком

«Русское лото» провело розыгрыш «Новогоднего миллиарда»
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В России разыграли новогодний миллиард
В России разыграли новогодний миллиард Фото:

В России прошел 1604-й розыгрыш «Русского лото». Главный приз новогодней лотереи — миллиард рублей. Его выиграл житель Сахалинской области.

«Билет был приобретен пользователем, зарегистрированным в Сахалинской области», — сообщили ведущие во время розыгрыша. Трансляция велась в группах бренда-распространителя государственных лотерей Столото в соцсетях Вконтакте и в Одноклассниках

В первом туре розыгрыша новогодней лотереи выиграли 62 билета. Выигрышные номера: 79, 46, 27, 23, 54, 55, 8. Каждому счастливчику достанется около 161 тысячи рублей. Общая сумма розыгрыша в первом туре достигла 10 млн рублей.

В третьем туре выиграл один билет, который приобрели в Московской области. Счастливчик получит миллион рублей.

Джекпот не был разыгран. Ни один из участников не угадал необходимую комбинацию чисел.

Всего «Русское лото» разыграло свыше трех миллиардов рублей. Участие в церемонии приняли российские артисты: Сергей Лазарев, Ольга Бузова и Иван Дмитриенко. Они вытягивали бочонки с выигрышными номерами.

За восемь лет проведения новогодних тиражей появились три лотерейных миллиардера в России. В 1604-м тираже было предложено 100 призов по одному миллиону рублей, один приз в размере одного миллиарда рублей, а также множество других призов.

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В России прошел 1604-й розыгрыш «Русского лото». Главный приз новогодней лотереи — миллиард рублей. Его выиграл житель Сахалинской области. «Билет был приобретен пользователем, зарегистрированным в Сахалинской области», — сообщили ведущие во время розыгрыша. Трансляция велась в группах бренда-распространителя государственных лотерей Столото в соцсетях Вконтакте и в Одноклассниках.  В первом туре розыгрыша новогодней лотереи выиграли 62 билета. Выигрышные номера: 79, 46, 27, 23, 54, 55, 8. Каждому счастливчику достанется около 161 тысячи рублей. Общая сумма розыгрыша в первом туре достигла 10 млн рублей. В третьем туре выиграл один билет, который приобрели в Московской области. Счастливчик получит миллион рублей. Джекпот не был разыгран. Ни один из участников не угадал необходимую комбинацию чисел. Всего «Русское лото» разыграло свыше трех миллиардов рублей. Участие в церемонии приняли российские артисты: Сергей Лазарев, Ольга Бузова и Иван Дмитриенко. Они вытягивали бочонки с выигрышными номерами. За восемь лет проведения новогодних тиражей появились три лотерейных миллиардера в России. В 1604-м тираже было предложено 100 призов по одному миллиону рублей, один приз в размере одного миллиарда рублей, а также множество других призов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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