В России разыграли новогодний миллиард: кто стал счастливчиком

В России прошел 1604-й розыгрыш «Русского лото». Главный приз новогодней лотереи — миллиард рублей. Его выиграл житель Сахалинской области.
«Билет был приобретен пользователем, зарегистрированным в Сахалинской области», — сообщили ведущие во время розыгрыша. Трансляция велась в группах бренда-распространителя государственных лотерей Столото в соцсетях Вконтакте и в Одноклассниках.
В первом туре розыгрыша новогодней лотереи выиграли 62 билета. Выигрышные номера: 79, 46, 27, 23, 54, 55, 8. Каждому счастливчику достанется около 161 тысячи рублей. Общая сумма розыгрыша в первом туре достигла 10 млн рублей.
В третьем туре выиграл один билет, который приобрели в Московской области. Счастливчик получит миллион рублей.
Джекпот не был разыгран. Ни один из участников не угадал необходимую комбинацию чисел.
Всего «Русское лото» разыграло свыше трех миллиардов рублей. Участие в церемонии приняли российские артисты: Сергей Лазарев, Ольга Бузова и Иван Дмитриенко. Они вытягивали бочонки с выигрышными номерами.
За восемь лет проведения новогодних тиражей появились три лотерейных миллиардера в России. В 1604-м тираже было предложено 100 призов по одному миллиону рублей, один приз в размере одного миллиарда рублей, а также множество других призов.
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