У актера Василия Ливанова остановилось сердце: что известно о состоянии «Советского» Шерлока Холмса»

Mash: у актера Василия Ливанова остановилось сердце во время операции

05 октября 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

У Ливанова остановилось сердце 5 октября во время операции Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Василий Ливанов — народный артист РСФСР, актер, режиссер, сценарист. Он наиболее известен зрителям по роли Шерлока Холмса в сериале Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Накануне стало известно, что Ливанова госпитализировали, а позже Mash сообщил об остановке сердца актера во время операции. О биографии, актерской карьере и состоянии артиста — в материале URA.RU Юность Василия Ливанова Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве в семье актеров. Его дед, Николай Ливанов, и отец, Борис Ливанов, были известными артистами театра и кино. Василий получил образование в мужской школе № 170, где учились многие известные личности, и продолжил обучение в Московской средней художественной школе. Начало творческого пути По окончании художественной школы Василий поступил в Театральное училище имени Б.В. Щукина. Здесь он не только обучался актерскому мастерству, но и впервые попробовал себя в режиссуре, поставив спектакль «Три толстяка» по пьесе Юрия Олеши. Василий также занимался оформлением этого спектакля. В 1966 году Ливанов завершил свое образование на Высших режиссерских курсах при Госкино СССР, создав анимационный фильм «Самый-самый-самый» по собственному сценарию в мастерской Михаила Ромма. После окончания учебы в Щукинском училище в 1958 году, Ливанов присоединился к коллективу Театра имени Вахтангова, но спустя год покинул его, так и не выйдя на сцену. С 1960 по 1964 год он работал в Театре-студии киноактера, а в конце 80-х возглавил московский экспериментальный театр «Детектив». Дебют в кино у Ливанова состоялся в фильме «Город на заре» Фото: ИТАР-ТАСС/ Михаил Фомичев Дебют Ливанова в кинематографе состоялся в 1959 году с ролью в фильме «Город на заре». В том же году он получил главную роль в картине Михаила Калатозова «Неотправленное письмо». На кинофестивале в Мар-дель-Плата Ливанов был удостоен звания «самого популярного актера года». В дальнейшем Ливанов сыграл в фильмах «Мне было девятнадцать», «Игрок», «Звезда пленительного счастья». В 2000-х годах продолжил свою карьеру, снимаясь в сериалах «Сыщики-3», «Мастер и Маргарита», «Медвежья охота». «Советский» Шерлок Холмс» Роль знаменитого детектива Шерлока Холмса в сериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», снятом Игорем Масленниковым в период с 1979 по 1986 год, принесла Ливанову широкую известность. Этот сериал получил высокую оценку не только от советских зрителей, но и от поклонников в Великобритании, где исполнители главных ролей были признаны одной из лучших экранных пар. Ливанов был удостоен ордена Британской империи в 2006 году. В 2007 году в Москве был открыт памятник «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». Режиссерская и сценаристская деятельность В качестве режиссера Ливанов представил зрителям анимационные мультфильмы «Самый, самый, самый, самый» и «Синяя птица», а также «Фаэтон — сын Солнца». В 1996 году он дебютировал в роли режиссера полнометражного кино, сняв фильм «Дон Кихот возвращается». Ливанов занимался озвучиванием различных персонажей мультфильмов. Всего он озвучил около 300 героев Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва» На Московском международном кинофестивале 2019 года был представлен исторический фильм Ливанова «Медный всадник России», где он выступил в роли сценариста, продюсера и режиссера. Зрители помнят Ливанова также как автора сценариев культового мультфильма «Бременские музыканты». Его талант озвучивания персонажей проявился в работе над мультфильмами о Карлсоне, Крокодиле Гене и Чебурашке, а также в «38 попугаях». В общей сложности Ливанов озвучил около 300 персонажей. Также Ливанов является автором нескольких пьес, написанных как самостоятельно, так и в соавторстве с другими драматургами. Позднее творчество В последующие годы Ливанов продолжил свою писательскую деятельность, издав несколько книг, среди которых «Путь из детства. Эхо одного тире», «Неизвестный Шерлок Холмс. Помни о белой вороне». В 2017 году он получил Национальную кинематографическую премию «Золотой орел» за вклад в российский кинематограф. Что происходит с Ливановым сейчас В 2024 году Ливанов трижды нуждался в срочной медицинской помощи. В апреле актер столкнулся со скачками давления. В августе состояние здоровья Ливанова снова ухудшилось из-за сердечных недугов. На текущей неделе актер почувствовал слабость и боли, сопровождающиеся одышкой и нарушением речи. После обращения за помощью Ливанов был госпитализирован в реанимационное отделение неврологии НИИ имени Склифосовского, где медики провели операцию по удалению опасного тромба. Сегодня, 5 октября, стало известно, что у Ливанова остановилось сердце во время операции. Сейчас артист находится в реанимации в тяжелом состоянии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Василий Ливанов — народный артист РСФСР, актер, режиссер, сценарист. Он наиболее известен зрителям по роли Шерлока Холмса в сериале Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Накануне стало известно, что Ливанова госпитализировали, а позже Mash сообщил об остановке сердца актера во время операции. О биографии, актерской карьере и состоянии артиста — в материале URA.RU Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве в семье актеров. Его дед, Николай Ливанов, и отец, Борис Ливанов, были известными артистами театра и кино. Василий получил образование в мужской школе № 170, где учились многие известные личности, и продолжил обучение в Московской средней художественной школе. По окончании художественной школы Василий поступил в Театральное училище имени Б.В. Щукина. Здесь он не только обучался актерскому мастерству, но и впервые попробовал себя в режиссуре, поставив спектакль «Три толстяка» по пьесе Юрия Олеши. Василий также занимался оформлением этого спектакля. В 1966 году Ливанов завершил свое образование на Высших режиссерских курсах при Госкино СССР, создав анимационный фильм «Самый-самый-самый» по собственному сценарию в мастерской Михаила Ромма. После окончания учебы в Щукинском училище в 1958 году, Ливанов присоединился к коллективу Театра имени Вахтангова, но спустя год покинул его, так и не выйдя на сцену. С 1960 по 1964 год он работал в Театре-студии киноактера, а в конце 80-х возглавил московский экспериментальный театр «Детектив». Дебют Ливанова в кинематографе состоялся в 1959 году с ролью в фильме «Город на заре». В том же году он получил главную роль в картине Михаила Калатозова «Неотправленное письмо». На кинофестивале в Мар-дель-Плата Ливанов был удостоен звания «самого популярного актера года». В дальнейшем Ливанов сыграл в фильмах «Мне было девятнадцать», «Игрок», «Звезда пленительного счастья». В 2000-х годах продолжил свою карьеру, снимаясь в сериалах «Сыщики-3», «Мастер и Маргарита», «Медвежья охота». Роль знаменитого детектива Шерлока Холмса в сериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», снятом Игорем Масленниковым в период с 1979 по 1986 год, принесла Ливанову широкую известность. Этот сериал получил высокую оценку не только от советских зрителей, но и от поклонников в Великобритании, где исполнители главных ролей были признаны одной из лучших экранных пар. Ливанов был удостоен ордена Британской империи в 2006 году. В 2007 году в Москве был открыт памятник «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». В качестве режиссера Ливанов представил зрителям анимационные мультфильмы «Самый, самый, самый, самый» и «Синяя птица», а также «Фаэтон — сын Солнца». В 1996 году он дебютировал в роли режиссера полнометражного кино, сняв фильм «Дон Кихот возвращается». На Московском международном кинофестивале 2019 года был представлен исторический фильм Ливанова «Медный всадник России», где он выступил в роли сценариста, продюсера и режиссера. Зрители помнят Ливанова также как автора сценариев культового мультфильма «Бременские музыканты». Его талант озвучивания персонажей проявился в работе над мультфильмами о Карлсоне, Крокодиле Гене и Чебурашке, а также в «38 попугаях». В общей сложности Ливанов озвучил около 300 персонажей. Также Ливанов является автором нескольких пьес, написанных как самостоятельно, так и в соавторстве с другими драматургами. В последующие годы Ливанов продолжил свою писательскую деятельность, издав несколько книг, среди которых «Путь из детства. Эхо одного тире», «Неизвестный Шерлок Холмс. Помни о белой вороне». В 2017 году он получил Национальную кинематографическую премию «Золотой орел» за вклад в российский кинематограф. В 2024 году Ливанов трижды нуждался в срочной медицинской помощи. В апреле актер столкнулся со скачками давления. В августе состояние здоровья Ливанова снова ухудшилось из-за сердечных недугов. На текущей неделе актер почувствовал слабость и боли, сопровождающиеся одышкой и нарушением речи. После обращения за помощью Ливанов был госпитализирован в реанимационное отделение неврологии НИИ имени Склифосовского, где медики провели операцию по удалению опасного тромба. Сегодня, 5 октября, стало известно, что у Ливанова остановилось сердце во время операции. Сейчас артист находится в реанимации в тяжелом состоянии.