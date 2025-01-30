В России хотят разрешить детям менять имена из-за травли

В Госдуме предложили несовершеннолетним россиянам разрешить менять имена, чтобы защититься от травли. С такой инициативой к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову обратился вице-спикер ГД Владислав Даванков из партии «Новые люди».
«В последнее время россияне часто выбирают необычные имена для своих детей, что становится причиной буллинга со стороны сверстников. В результате подвергшиеся травле дети не хотят ходить в школу», — цитирует обращение Life.ru.
Даванков привел статистику: только в Москве за 2023 год зарегистрировано семь тысяч детей с нестандартными именами, которые вдохновлены персонажами гик-культуры. По данным депутата, такие дети не хотят ходить в школу из-за травли.
По текущему законодательству РФ ребенок старше 14 лет может самостоятельно сменить имя, фамилию или отчество, если признан дееспособным, сообщает сайт мэра Москвы. При этом выдается свидетельство о перемене имени. Изменения в свидетельство о рождении вносятся по желанию. До 14 лет изменить имя можно при согласии родителя или опекуна.
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