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14:39  07 июня 2017 0

«Нездоровый фанатизм». Пермский экс-мэр обвиняет прокуратуру в репрессиях

Пленарное заседание нового созыва первое Пермь, прокурор, погон
Из-за активности надзорного ведомства бывший глава потерял уже вторую работуФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший мэр Усолья Анатолий Грачев стал фигурантом уголовного дела по факту мошенничества с 300 тысячами рублей. Сам экс-глава заявил «URA.RU», что ни рубля украдено не было — все деньги потрачены на благо жителей.

В рамках муниципального контракта подрядчик должен был отремонтировать в городе дорогу. Прокуратура установила, что фактически работы не проведены, но акты об их выполнении главой Усолья подписаны и 300 тысяч рублей дорожникам перечислены. По материалам проведенной прокуратурой проверки было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения.

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На актах стояли подписи Грачева, возглавлявшего Усолье до ноября 2016 года, а затем уволившегося собственному желанию. Экс-глава пояснил «URA.RU», что в действительности 300 тысяч рублей не были украдены. На эти деньги власти отремонтировали другие улицы. «Те дороги, которые были включены в план, находились в нормальном состоянии, поэтому мы отремонтировали другие. Признаю, мы допустили ошибки, неправильно оформили документы. Но о каком мошенничестве речь? Эти 300 тысяч никто не украл и не присвоил», — утверждает Грачев.

Собеседник отметил, что и до отставки с поста главы находился под прессингом местной прокуратуры, а уволился, потому что штрафы превышали размер заработной платы. «Я считаю, что это уголовное дело — свидетельство нездорового фанатизма. Кому-то, видимо, нужно смешать меня с грязью — я многим перешел дорогу. Но проверка эта проводилась поверхностно. А вот когда мы сигнализировали о явном нарушении закона, о преступлениях с приобретением в собственность сотни гектаров земли — почему-то на это не обращали никакого внимания», — подчеркнул Анатолий Грачев. И добавил, что был вынужден уволиться с новой должности в коммерческой структуре, дабы не вовлекать работодателя в начавшиеся следственные действия.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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