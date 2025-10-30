Задержки и отмены рейсов в России 30 октября: онлайн-табло

Какие рейсы задерживаются 30 октября Фото: Илья Московец © URA.RU

Авиационная отрасль России продолжает сталкиваться с рядом сложностей. По данным на 30 октября 2025 года, отмечаются задержки рейсов и изменения в расписании как на внутренних маршрутах, так и на международных линиях. Пассажирам рекомендуется внимательно отслеживать обновления, сохранять спокойствие и заранее уточнять актуальную информацию о времени вылета своих рейсов. Подробнее — в материале URA.RU.

В каких аэропортах были введены ограничения 30 октября

Этой ночью временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в аэропортах Волгограда, Калуги, Саратова, Ярославля, Череповца, Москвы (Домодедово, Внуково), Владикавказа, Грозного, Магаса, Нижнекамска. По состоянию на 07:30 мск ограничения в аэропортах Москвы и Волгограда уже сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.

Cколько рейсов задерживается сейчас

Москва

На 09:00 по мск в аэропорту Шереметьево задержано 10 вылетов до Ульяновска, Ижевска, Казани, Грозного. Нижнекамска, Тегерана. Задержка при посадке ожидается у 19 рейсов. Среди направлений — Сургут, Иркутск, Казань, Петропавловск-Камчатский, Краснодар, Грозный, Пхукет.

В Домодедово задержано 5 рейсов в Шарм-эль-Шейх, Дубай, Карши, Грозный, Минеральные Воды. Прилетят с опозданием 13 рейсов. Среди направлений — Тель-Авив, Норильск, Хургада, Благовещенск, Чита, Грозный, Нячанг. Отменен прилет по направлению Ош-Москва.

Во Внуково задержано 3 вылета в Хургаду, Стамбул и Даламан. С опозданием прилетит 6 самолетов из Хургады, Шарм-эль-Шейха, Антальи, Монастира.

Санкт-Петербург

Из аэропорта Пулково отправятся с опозданием 3 рейса в Ухту, Казань, Иркутск, Хабаровск и Анталью. Отменены вылеты в Москву, Гюмри и Худжанд. С опозданием прилетит 8 самолета из Краснодара, Еревана, Иркутска, Чита, Антальи. Отменены рейсы из Тюмени, Гюмри, Москвы, Душанбе.

Сочи