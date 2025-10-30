Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Задержки и отмены рейсов в России 30 октября: онлайн-табло

Российские авиагавани вновь столкнулись с задержками рейсов
30 октября 2025 в 10:25
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Какие рейсы задерживаются 30 октября

Какие рейсы задерживаются 30 октября

Фото: Илья Московец © URA.RU

Авиационная отрасль России продолжает сталкиваться с рядом сложностей. По данным на 30 октября 2025 года, отмечаются задержки рейсов и изменения в расписании как на внутренних маршрутах, так и на международных линиях. Пассажирам рекомендуется внимательно отслеживать обновления, сохранять спокойствие и заранее уточнять актуальную информацию о времени вылета своих рейсов. Подробнее — в материале URA.RU.

В каких аэропортах были введены ограничения 30 октября

Этой ночью временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в аэропортах Волгограда, Калуги, Саратова, Ярославля, Череповца, Москвы (Домодедово, Внуково), Владикавказа, Грозного, Магаса, Нижнекамска. По состоянию на 07:30 мск ограничения в аэропортах Москвы и Волгограда уже сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.

Cколько рейсов задерживается сейчас

Москва

На 09:00 по мск в аэропорту Шереметьево задержано 10 вылетов до Ульяновска, Ижевска, Казани, Грозного. Нижнекамска, Тегерана. Задержка при посадке ожидается у 19 рейсов. Среди направлений — Сургут, Иркутск, Казань, Петропавловск-Камчатский, Краснодар, Грозный, Пхукет.

Продолжение после рекламы

В Домодедово задержано 5 рейсов в Шарм-эль-Шейх, Дубай, Карши, Грозный, Минеральные Воды. Прилетят с опозданием 13 рейсов. Среди направлений — Тель-Авив, Норильск, Хургада, Благовещенск, Чита, Грозный, Нячанг. Отменен прилет по направлению Ош-Москва.

Во Внуково задержано 3 вылета в Хургаду, Стамбул и Даламан. С опозданием прилетит 6 самолетов из Хургады, Шарм-эль-Шейха, Антальи, Монастира.

Санкт-Петербург

Из аэропорта Пулково отправятся с опозданием 3 рейса в Ухту, Казань, Иркутск, Хабаровск и Анталью. Отменены вылеты в Москву, Гюмри и Худжанд. С опозданием прилетит 8 самолета из Краснодара, Еревана, Иркутска, Чита, Антальи. Отменены рейсы из Тюмени, Гюмри, Москвы, Душанбе.

Сочи

В сочинском аэропорту им. В.И. Севастьянова на вылет задержано 2 рейса в Ставрополь и Ереван. На прилет задержано 3 рейса из Астрахани. Ставрополя и Еревана.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал