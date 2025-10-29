Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Владелец прокомментировал заморозку работу на калийном руднике в Березниках

«Еврохим»: приостановка работ на шахте в Березниках не повлияет на объем добычи
30 октября 2025 в 01:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Работы в шахте приостановили из-за угрозы обрушения

Работы в шахте приостановили из-за угрозы обрушения

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Временная остановка работ на проблемном участке калийной шахты в Березниках (Пермский край) не скажется на объемах добычи. Об этом сообщила пресс-служба ООО «ЕвроХим-УКК» («ЕвроХим-Усольский калийный комбинат»). Компания заведует объектом.

«Приостановка горных работ на участке калийного рудника в Березниках не повлияет на объем добычи. Предприятие работает в стабильном режиме», — пояснили собеседники агентства «Интерфакс».

Чтобы предотвратить возможную трагедию, в шахту пришлось спускаться приставам. Об этом URA.RU уже рассказывало. Проверка Ростехнадзора показала — там, где осуществляется отбойка горной массы, крепления кровли не соответствуют требованиям безопасности. На пути следования комиссии выявлены обрушения горных пород и трещины. Работу проблемного участка остановили на 30 суток.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал