Владелец прокомментировал заморозку работу на калийном руднике в Березниках

Временная остановка работ на проблемном участке калийной шахты в Березниках (Пермский край) не скажется на объемах добычи. Об этом сообщила пресс-служба ООО «ЕвроХим-УКК» («ЕвроХим-Усольский калийный комбинат»). Компания заведует объектом.

«Приостановка горных работ на участке калийного рудника в Березниках не повлияет на объем добычи. Предприятие работает в стабильном режиме», — пояснили собеседники агентства «Интерфакс».