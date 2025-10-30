Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Транспорт

В Перми из-за ДТП на шоссе Космонавтов скопилась пробка

ЦБДД: шоссе Космонавтов в Перми встало в трехкилометровой пробке
30 октября 2025 в 10:23
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На участке произошло столкновение двух легковых автомобилей

На участке произошло столкновение двух легковых автомобилей

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Утром 30 октября движение транспорта по шоссе Космонавтов в Перми, ведущему в центр города, было ограничено в связи с ДТП. На пересечении шоссе Космонавтов и улицы Плеханова произошло столкновение двух легковушек. 

«В результате аварии одна из полос оказалась полностью перекрыта. Движение по соседней существенно затруднено», — сообщает Центр безопасности дорожного движения Пермского края в telegram-канале. 

По данным пользователей сервисов «Яндекс.Карты» и 2GIS, по состоянию на 8:15 пробка достигала приблизительно трех километров и начиналась уже от перекрестка шоссе Космонавтов с улицей Одоевского. Специалисты ЦБДД Перми порекомендовали водителям учитывать существующие ограничения и заранее корректировать свой маршрут.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал