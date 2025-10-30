В Перми из-за ДТП на шоссе Космонавтов скопилась пробка

На участке произошло столкновение двух легковых автомобилей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Утром 30 октября движение транспорта по шоссе Космонавтов в Перми, ведущему в центр города, было ограничено в связи с ДТП. На пересечении шоссе Космонавтов и улицы Плеханова произошло столкновение двух легковушек.

«В результате аварии одна из полос оказалась полностью перекрыта. Движение по соседней существенно затруднено», — сообщает Центр безопасности дорожного движения Пермского края в telegram-канале.