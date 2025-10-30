В Перми из-за ДТП на шоссе Космонавтов скопилась пробка
На участке произошло столкновение двух легковых автомобилей
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Утром 30 октября движение транспорта по шоссе Космонавтов в Перми, ведущему в центр города, было ограничено в связи с ДТП. На пересечении шоссе Космонавтов и улицы Плеханова произошло столкновение двух легковушек.
«В результате аварии одна из полос оказалась полностью перекрыта. Движение по соседней существенно затруднено», — сообщает Центр безопасности дорожного движения Пермского края в telegram-канале.
По данным пользователей сервисов «Яндекс.Карты» и 2GIS, по состоянию на 8:15 пробка достигала приблизительно трех километров и начиналась уже от перекрестка шоссе Космонавтов с улицей Одоевского. Специалисты ЦБДД Перми порекомендовали водителям учитывать существующие ограничения и заранее корректировать свой маршрут.
