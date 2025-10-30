На севере Пермского края продлили меры поддержки бойцам СВО и членам их семей

Березниковским военнослужащим выдают деньги на приобретение жилья Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На территорри Прикамья в Березниковском округе продлили меры поддержки для участников спецоперации и их семей. Речь — про единовременную выплату на покупка жилья и компенсацию аренды, говорится в решении местной думы.

«До конца 2025 года для бойцов СВО действует единовременная выплата — 150 тысяч рублей на приобретение жилья на первичном рынке в Березниках. Также члены их семей до конца 2026 года могут получать ежемесячную компенсацию за аренду жилья в размере до 15 тысяч рублей», — передает telegram-канал «На местах».

Для получения выплаты необходимо предоставить подтверждающие документы, после чего средства ежемесячно перечисляются на счет заявителя. По данным властей, такой поддержкой уже воспользовались 12 бойцов из округа.

Продолжение после рекламы