Еще один пермский округ присоеденился к программе поощрения вербовщиков для СВО
Сумма поощерения составляет от 50 до 100 тысяч рублей
Фото: Илья Московец © URA.RU
Власти Октябрьского округа Пермского края установили новые правила единовременных выплат гражданам, способствующим набору контрактников для участия в спецоперации ВС РФ. Соответствующее решение приняли депутаты местной думы, сообщил источник в муниципалитете.
«Выплаты составят 50 тысяч рублей за привлечение контрактника, зарегистрированного в Пермском крае, и 100 тысяч — если он из другого региона России. Финансирование будет производиться из резервного фонда администрации округа. Нововведения начинают действовать со дня официального опубликования, но не ранее 1 ноября 2025 года, и будут актуальны до конца текущего года», — на депутатское решение ссылается «Коммерсант-Прикамье».
По условию соглашения, содействие заключается в предоставлении данных о потенциальных добровольцах, которые впоследствии успешно заключают контракт на прохождение службы в зоне СВО. Претендент должен зарегистрироваться в Октябрьском округе и подтвердить участие в отборе. Ранее аналогичные меры поддержки уже начали применять в Перми и административных округах региона — Лысьвенском, Чердынском, Гайнском, Осинском, Чернушинском, Соликамском и Кизеловском.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!