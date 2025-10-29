Еще один пермский округ присоеденился к программе поощрения вербовщиков для СВО

Сумма поощерения составляет от 50 до 100 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Власти Октябрьского округа Пермского края установили новые правила единовременных выплат гражданам, способствующим набору контрактников для участия в спецоперации ВС РФ. Соответствующее решение приняли депутаты местной думы, сообщил источник в муниципалитете.

«Выплаты составят 50 тысяч рублей за привлечение контрактника, зарегистрированного в Пермском крае, и 100 тысяч — если он из другого региона России. Финансирование будет производиться из резервного фонда администрации округа. Нововведения начинают действовать со дня официального опубликования, но не ранее 1 ноября 2025 года, и будут актуальны до конца текущего года», — на депутатское решение ссылается «Коммерсант-Прикамье».