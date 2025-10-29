Критиковал Путина и армию: что известно про задержанного пермского экс-депутата Окунева

Если вину докажут, Константину Окуневу грозит крупный штраф или лишение свободы до семи лет Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Перми 29 октября задержали бывшего депутата заксобрания (ЗС) Прикамья, экс-кандидата в губернаторы региона Константина Окунева. Общественник уже не раз оказывался на карандаше и наказан правоохранительными органами за свои резкие высказывания в адрес президента России и дискредитацию армии. Подробнее о жизни и карьере Окунева — узнаете из публикации URA.RU.

Краткая биография

Константин Окунев родился 5 декабря 1968 года. Он окончил Пермский государственный технический университет, где получил диплом по специальности «Менеджмент организации». Является выпускником Московской школы политических исследований. Учредил фонд гуманитарных инициатив «Добрая сила» и основал компанию «Добрыня», занимающуюся реализацией продуктов питания.

Константин Окунев не любит говорить с журналистами о личной жизни Фото: Влад Павлов © URA.RU

С 1996 по 2000 годы являлся депутатом второго созыва Пермской гордумы. С 2001 по 2006 годы был депутатом ЗС Пермской области третьего созыва, затем, с 2006 по 2011 годы, представлял первый созыв законодательного собрания края. Женат, воспитывает четверых детей.

В разные годы Окунев выдвигался на участие в выборах губернатора Прикамья, но не смог преодолеть муниципальный фильтр. Баллотировался в депутаты городской думы Кунгура.

Критика Путина и ВС РФ

Многие считают Константина Окунева одним из самых заметных опозиционных политиков региона Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Окунев запомнился целой серией оскорбительных высказываний в адрес президента РФ Владимира Путина и Вооруженных сил России. В результате этих действий общественник неоднократно подвергался административным наказаниям за публичные заявления, которые вменялись ему как дискредитация армии, распространение «фейков» о государственной политике и разжигание ненависти. Экс-депутата также признавали виновным в организации несанкционированных массовых мероприятий. К сентябрю текущего года с начала проведения спецоперации Окунев получил 11 штрафов по административным нарушениям.

В чем подозревают Окунева — новое дело

Константин Окунев на выборах губернатора Пермского края Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Задержание Окунева в октябре 2025 года связано с террористической деятельностью. По словам источника, знакомого с деталями дела, бывшему депутату инкриминируют ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные при помощи интернета).