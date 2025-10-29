Критиковал Путина и армию: что известно про задержанного пермского экс-депутата Окунева
Если вину докажут, Константину Окуневу грозит крупный штраф или лишение свободы до семи лет
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
В Перми 29 октября задержали бывшего депутата заксобрания (ЗС) Прикамья, экс-кандидата в губернаторы региона Константина Окунева. Общественник уже не раз оказывался на карандаше и наказан правоохранительными органами за свои резкие высказывания в адрес президента России и дискредитацию армии. Подробнее о жизни и карьере Окунева — узнаете из публикации URA.RU.
Краткая биография
Константин Окунев родился 5 декабря 1968 года. Он окончил Пермский государственный технический университет, где получил диплом по специальности «Менеджмент организации». Является выпускником Московской школы политических исследований. Учредил фонд гуманитарных инициатив «Добрая сила» и основал компанию «Добрыня», занимающуюся реализацией продуктов питания.
Константин Окунев не любит говорить с журналистами о личной жизни
Фото: Влад Павлов © URA.RU
С 1996 по 2000 годы являлся депутатом второго созыва Пермской гордумы. С 2001 по 2006 годы был депутатом ЗС Пермской области третьего созыва, затем, с 2006 по 2011 годы, представлял первый созыв законодательного собрания края. Женат, воспитывает четверых детей.
В разные годы Окунев выдвигался на участие в выборах губернатора Прикамья, но не смог преодолеть муниципальный фильтр. Баллотировался в депутаты городской думы Кунгура.
Критика Путина и ВС РФ
Многие считают Константина Окунева одним из самых заметных опозиционных политиков региона
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
Окунев запомнился целой серией оскорбительных высказываний в адрес президента РФ Владимира Путина и Вооруженных сил России. В результате этих действий общественник неоднократно подвергался административным наказаниям за публичные заявления, которые вменялись ему как дискредитация армии, распространение «фейков» о государственной политике и разжигание ненависти. Экс-депутата также признавали виновным в организации несанкционированных массовых мероприятий. К сентябрю текущего года с начала проведения спецоперации Окунев получил 11 штрафов по административным нарушениям.
В чем подозревают Окунева — новое дело
Константин Окунев на выборах губернатора Пермского края
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
Задержание Окунева в октябре 2025 года связано с террористической деятельностью. По словам источника, знакомого с деталями дела, бывшему депутату инкриминируют ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные при помощи интернета).
Есть версия, что задержание Окунева могло проводить краевое управление ФСБ. В ведомстве корреспонденту URA.RU эту информацию отказались комментировать. Номер телефона бывшего депутата, который имеется в распоряжении редакции, оказался недоступен. Информационное агентство также направило запрос в СУ СКР по региону. Ответ еще не поступил.
Материал из сюжета:В Перми за призывы к терроризму судят экс-депутата Константина Окунева
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
- Mister Andersson30 октября 2025 09:29Сколько веревочке не виться, а конец будет справедливым