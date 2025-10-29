Пермячка лишила жизни своего ухажера за оказанные ей знаки внимания

Удар ножом, который нанесла возлюбленному пермячка, оказался смертельным Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми суд Дзержинского района вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Женщина в сентябре этого года убила своего бывшего ухажера, за то, что тот оказывал ей знаки внимания. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«В ходе судебного разбирательства установлено, что в вечернее время 3 сентября подсудимая, находясь в квартире в состоянии алкогольного опьянения, нанесла экс-возлюбленному удар ножом. Поводом к совершению преступления послужили знаки внимания со стороны потерпевшего, которые женщина расценила как домогательства. От полученных повреждений потерпевший скончался через непродолжительное время», — информирует пресс-служба надзорного органа.