Мэр Березников пообещал жителям новый музей

В Березниках Пермского края откроют музей поэта Алексея Решетова
30 октября 2025 в 11:26
Книги Алексея Решетова занимают достойное место на полках любителей поэзии (архивное фото)

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Музей, посвященный жизни и творчеству поэта Алексея Решетова, создадут в Березниках Пермского края, где он прожил много лет. Об этом сообщил глава города Алексей Казаченко.

«Планируем создать в Березниках музей, посвященный Алексею Решетову. Под выставочную площадку полностью задействуем помещение музея книжной культуры и литературы „Алконост“. Сейчас здесь лишь небольшая экспозиция о жизни талантливого березниковца. Существенно расширим и дополним ее», — написал Казаченко в соцсети «ВКонтакте».

В экспозиции планируется выставить ранее неизвестные экспонаты из архива поэта — документы, рукописи, фотографии, письма, личные вещи. Финансирование нового музея одобрено минкультуры Пермского края. Откроют музей к 90-летию Решетова в 2027 году.

