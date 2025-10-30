Мэр Березников пообещал жителям новый музей

Книги Алексея Решетова занимают достойное место на полках любителей поэзии (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Музей, посвященный жизни и творчеству поэта Алексея Решетова, создадут в Березниках Пермского края, где он прожил много лет. Об этом сообщил глава города Алексей Казаченко.

«Планируем создать в Березниках музей, посвященный Алексею Решетову. Под выставочную площадку полностью задействуем помещение музея книжной культуры и литературы „Алконост“. Сейчас здесь лишь небольшая экспозиция о жизни талантливого березниковца. Существенно расширим и дополним ее», — написал Казаченко в соцсети «ВКонтакте».