Антон Беляев со своей лабораторией выступит в «Молоте» Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми в ближайшие уикенд пройдут три масштабных концерта. В город приедут с Надежда Кадышева, лаборатория Антона Беляева, а также Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова и Хибла Герзмава. В музеях стартует «Ночь искусств», а в кино — прокат документалки о съемках фильмов «Брат» и «Брат 2». Подробности — в афише URA.RU.

1 ноября

Надежда Кадышева в УДС «Молот» (6+)

Надежда Кадышева и Григорий Кадышев собирают в Перми УДС «Молот» вечером в субботу с программой «Плывет веночек». «Шоу, которое стало культурным феноменом, продолжает объединять поколения и дарить зрителям яркие эмоции, создавая неповторимую атмосферу уюта и радости», — говорится в анонсе. На концерте прозвучат золотые хиты, которые стали популярными у современной молодежи: «Плывет веночек», «Течет ручей», «Снег летит», «Я не колдунья», «Виновата ли я», «Широка река» и другие.

«Брат навсегда» (16+) в кино

В Кинотеатрах Перми в прокат выйдет документальная лента «Брат навсегда» Григория и Анны Сельяновых. Картина раскрывает закулисье съемочного процесса фильмов «Брат» и «Брат 2», редкие архивные материалы и малоизвестные эпизоды из истории создания дилогии.

«Броненосец „Потемкин“ в филармонии

Легендарный фильм Сергея Эйзенштейна «Броненосец „Потемкин“ покажут в Органном зале Пермской филармонии. Показ пройдет под аккомпанемент органиста из Германии Йонаса Вильферта, который создаст музыкальное сопровождение немого фильма с помощью органных импровизаций.

Балет «Гофман» (12+)

Театр «Балет Евгения Панфилова» представляет постановку, посвященную немецкому писателю романтику, сказочнику и композитору Эрнсту Гофману и его творчеству. «Говоря о Гофмане, автор спектакля говорит о любом художнике прошлого, настоящего и будущего. И даже каждом из нас… Эрнст Гофман — яркий представитель трудной судьбы гениального автора», — отмечается в анонсе.

2 ноября

LAB с Антоном Беляевым (12+)

Масштабное шоу в УДС «Молот» устраивает в воскресенье Антон Беляев — основатель и фронтмен Therr Maitz, автор песен, музыкальный продюсер, участник и наставник шоу «Голос». На сцене его шоу-лаборатория LAB. Гостей ждут известные песни в неожиданных аранжировках, неизменные оркестр и хор, множество звезд, обновленная графика, свет и, разумеется, заведующие этой творческой лабораторией — Антон Беляев и Therr Maitz.

«Ночь искусств» в музеях

Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет и в музеях Перми. Их двери будут открыты до позднего вечера. В каждом придумали свою уникальную программу. Например, в Музее Пермских древностей вечер посвятят палинологии и энтомологии, а в Доме Мешкова его приурочат к 100-летию Коми-Пермяцкого округа. Гостей ждут презентация коллекции Народного мастера Ольги Шейерман, мастер-классы по плетению пояса на круге и изготовлению народной куклы-оберега из ниток.

3 ноября

«Ночь искусств» в ПЕРММ (12+)

Музей современного искусства присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств» в понедельник. Центральное место программы займут медведи из городского арт-проекта «КРАСИМ». Музыкальную программу представят Chekma, Pol»Za и Ольга Верещагина — представители пермской электронной сцены.

Владимир Спиваков и Хибла Герзмава в филармонии