В Перми задержан экс-депутат Константин Окунев

29 октября 2025 в 20:58
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Перми задержан бывший депутат законодательного собрания Пермского края, экс-кандидат в губернаторы региона Коснтантин Окунев. Следствие подозревает общественника в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

«В Перми в порядке ст. 91 УПК задержан общественник, бывший депутат законодательного собрания Пермского края Константин Окунев. Ему инкриминируется ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с помощью интернета)», — сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По информации издания, задержание Окунева могло проводить региональное управление ФСБ. В ведомстве корреспонденту URA.RU отказались комментировать указанную выше информацию.

Номер телефона Окунева, которым располагает редакция, оказался недоступен. Агентство также направило в пресс-службу следственного управления СКР по Прикамью, ответ на него ожидается. 

Окунев являлся депутатом нескольких созывов в краевом (областном) парламенте, он входил в так называемую оппозиционную группу депутатов. В разные годы выдвигался на участие в выборах губернатора Пермского края, но не смог пройти муниципальный фильтр. Общественника наказывали в суде за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и не раз штрафовали за оскорбление президента РФ. 

