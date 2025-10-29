В Перми задержан экс-депутат Константин Окунев

Константин Окунев задержан Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Перми задержан бывший депутат законодательного собрания Пермского края, экс-кандидат в губернаторы региона Коснтантин Окунев. Следствие подозревает общественника в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

«В Перми в порядке ст. 91 УПК задержан общественник, бывший депутат законодательного собрания Пермского края Константин Окунев. Ему инкриминируется ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с помощью интернета)», — сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По информации издания, задержание Окунева могло проводить региональное управление ФСБ. В ведомстве корреспонденту URA.RU отказались комментировать указанную выше информацию.

Номер телефона Окунева, которым располагает редакция, оказался недоступен. Агентство также направило в пресс-службу следственного управления СКР по Прикамью, ответ на него ожидается.

