Госавтоинспекция призвала пермских водителей срочно сменить резину

Причина — выпадение осадков и похолодание Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Госавтоинспекция Пермского края обратилась к водителям с просьбой. Она призывает водителей оперативно заменить летние шины на зимние в связи с выпадением осадков и похолоданием.

«В связи с неблагоприятной метеорологической обстановкой водителям рекомендуется проявлять максимальную осторожность. В частности, снижать скорость движения, избегать резких маневров и торможений, а также увеличивать дистанцию и боковой интервал между автомобилями», — сообщает ведомство в telegram-канале.