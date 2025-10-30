Логотип РИА URA.RU
Госавтоинспекция призвала пермских водителей срочно сменить резину

Госавтоинспекция Пермского края: водителям нужно срочно сменить резину на зимнюю
30 октября 2025 в 10:56
30 октября 2025 в 10:46
Причина — выпадение осадков и похолодание

Причина — выпадение осадков и похолодание

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Госавтоинспекция Пермского края обратилась к водителям с просьбой. Она призывает водителей оперативно заменить летние шины на зимние в связи с выпадением осадков и похолоданием.

«В связи с неблагоприятной метеорологической обстановкой водителям рекомендуется проявлять максимальную осторожность. В частности, снижать скорость движения, избегать резких маневров и торможений, а также увеличивать дистанцию и боковой интервал между автомобилями», — сообщает ведомство в telegram-канале. 

На прошлой неделе URA.RU сообщало о том, что на севере Пермского края прошел ледяной дождь — опасное природное явление. Оно возникает из-за того, что в теплом секторе по высотам распространяется нагретый воздух, а у земли с ветром поступает холод.

