Светлана Ходченкова в Перми представит премьеру фильма «Яга на нашу голову» (6+)
Премьера пройдет в «Кристалле»
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Перми на премьере фильма «Яга на нашу голову» (6+) состоится и фан-встреча с создателями ленты. В Пермь приедут режиссер Александр Войтинский и актриса Виола Антонова, а Светлана Ходченкова выступит онлайн.
«Гостями вечера станут режиссер Александр Войтинский и актриса Виола Антонова, которые лично представят фильм зрителям. Светлана Ходченкова, исполнившая роль Яги, обратится к зрителям онлайн. Зрители смогут пообщаться с создателями фильма и задать им вопросы», — рассказали в Пермской синематеке.
Новый семейный фильм выйдет на экраны 5 ноября. Фан-встреча пройдет в «Кристалле» перед показом. На нее необходимо зарегистрироваться на сайте Пермской синематеки.
