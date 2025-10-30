Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Знаменитости

Светлана Ходченкова в Перми представит премьеру фильма «Яга на нашу голову» (6+)

30 октября 2025 в 10:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Премьера пройдет в «Кристалле»

Премьера пройдет в «Кристалле»

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми на премьере фильма «Яга на нашу голову» (6+) состоится и фан-встреча с создателями ленты. В Пермь приедут режиссер Александр Войтинский и актриса Виола Антонова, а Светлана Ходченкова выступит онлайн.

«Гостями вечера станут режиссер Александр Войтинский и актриса Виола Антонова, которые лично представят фильм зрителям. Светлана Ходченкова, исполнившая роль Яги, обратится к зрителям онлайн. Зрители смогут пообщаться с создателями фильма и задать им вопросы», — рассказали в Пермской синематеке.

Новый семейный фильм выйдет на экраны 5 ноября. Фан-встреча пройдет в «Кристалле» перед показом. На нее необходимо зарегистрироваться на сайте Пермской синематеки.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал