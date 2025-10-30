Светлана Ходченкова в Перми представит премьеру фильма «Яга на нашу голову» (6+)

Премьера пройдет в «Кристалле» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми на премьере фильма «Яга на нашу голову» (6+) состоится и фан-встреча с создателями ленты. В Пермь приедут режиссер Александр Войтинский и актриса Виола Антонова, а Светлана Ходченкова выступит онлайн.

