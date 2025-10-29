Демография, дороги и культура: пермяки стали больше воровать, занимаясь нацпроектами

Виновных привлекали к ответственности за мошенничество и коррупцию Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Пермском крае сумма ущерба от хищений при реализации национальных проектов в текущем году превысила 37 млн рублей. Такие данные обнародовал старший прокурор уголовно-судебного управления прокуратуры региона Павел Гурьев.

«Всего в 2025 году судами Пермского края рассмотрено 26 уголовных дел в отношении 26 лиц о преступлениях, связанных с реализацией национальных проектов. По делам вынесено 26 обвинительных приговоров. Причиненный <...> ущерб государству составил более 37 млн рублей», — Гурьева цитирует пресс-служба ведомства на сайте собственного вестника.

Нарушение закона чаще всего фиксировали в рамках нацпроектов «Демография», «Безопасные качественные дороги» и «Культура». По сравнению с прошлым годом заметно выросло число уголовных дел. При этом основными преступлениями в сегменте остаются хищения бюджетных денег и коррупция. По словам Гурьева, в этом году в суд подано 25 исков на сумму свыше 15 млн рублей, часть денег уже вернули в казну добровольно.

Продолжение после рекламы

Среди расследованных эпизодов — самым резонансным старший прокурор назвал дело по нацпроекту «Культура», где глава коммерческой структуры и его сообщники, предоставив фальшивые документы, незаконно получили более 11 млн рублей. Соучастником выступил директор муниципального учреждения: за взятку он «покрыл» махинации, деньги впоследствии конфискованы в доход государства. Самый крупный ущерб — свыше 21 млн рублей — связан с мошенничеством при социальных выплатах семьям с детьми по нацпроекту «Демография».