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07 июня 2017
20:38  07 июня 2017 0

25-летняя дочь Кириенко возглавила проект в Агентстве стратегических инициатив

8 региональный форум-диалог Кириенко. Челябинск, кириенко сергей
Детей Сергея Кириенко назначили на руководящие должностиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дочери первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко — Любови Кириенко доверили возглавить один из проектов правительственного Агентства стратегических инициатив. 25-летняя девушка будет заниматься развитием региональной сети проекта «Точка кипения».

Заместитель руководителя направления АСИ «Молодые профессионалы» Ирина Гордина-Невмержицкая в разговоре с телеканалом «Дождь» уточнила, что должность у дочери Кириенко является «рядовой». Она также подчеркнула, что родственные связи Кириенко не играли никакой роли при приеме на работу, девушка, как и все, прошла открытый отбор.

По словам представителя АСИ, на аналогичные позиции руководителей проектов по результатам открытого отбора было принято четыре сотрудника, включая и талантливого десятиклассника.

На своей странице в Facebook Любовь Кириенко ранее указывала, что работала в компании «Михайлов и партнеры». Компания, как рассказывал источник издания, сотрудничает с курируемым Кириенко внутриполитическим блоком Кремля.

В сентябре прошлого года старший сын Сергея Кириенко 34-летний Владимир был назначен на должность старшего вице-президентом Ростелекома. У Сергея Кириенко еще есть дочь-школьница.

Нина Калинина
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