Член челябинского облизбиркома подал в отставку

Член избирательной комиссии Челябинской области Александр Лебедев подал в отставку. Заявление о сложении полномочий он написал на имя губернатора Бориса Дубровского, сообщил «URA.RU» источник в правительстве региона.
Заявление должен подписать глава области, поскольку Лебедев вошел в комиссию по рекомендации Центризбиркома РФ, но по «губернаторской» квоте (вторую половину формирует Заксобрание региона).
Сам Александр Лебедев отказался от комментариев. Он обещал назвать причину такого решения позднее.