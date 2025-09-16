Директор 31 лицея Челябинска Александр Попов превратил школу в фабрику талантов

Директор лицея № 31 Челябинска Александр Попов вывел уникальную педагогическую формулу, позволяющую вот уже больше трех десятков лет выпускать вундеркиндов-математиков и победителей российских олимпиад, легко поступающих в самые престижные вузы страны. Именно Попову принадлежит знаменитая фраза про своих лицеистов: «У нас одна национальность — математика». А когда Попова несправедливо обвинили в совершении незаконных действий, весь Челябинск встал на его защиту, и директор был оправдан.
В августе-2025 отметивший 60-летие ФМЛ занял третье место в рейтинге школ России по конкурентоспособности выпускников. В год юбилея лицея Попов был удостоен высокого звания «Почетный гражданин Челябинска». Почему для достижения высоких результатов часто приходится идти наперекор существующим правилам и как удаётся обучать юных гениев в рамках скудных бюджетных нормативов. Об этом URA.RU рассказал 76-летний ветеран педагогики Александр Попов.
— Александр Евгеньевич, ваш лицей в августе занял третье место в рейтинге российских школ по конкурентоспособности выпускников. Наверное, вы уже привыкли к таким успехам. А поздравлений от коллег много? И что дают такие победы лицею в финансовом плане?
— Коллеги в таких ситуациях не поздравляют. Но в рейтингах были и раньше: и на третьем, четвёртом, на пятом местах. Но в финансовом плане это вряд ли что-то даёт. Что интересно: у московских школ, с которыми конкурируем, финансирование в три раза выше, чем в провинции, да и просто интеллектуальный фон в 1000 раз выше, чем в области. А наш город в плане математики провинциален. И раз мы стоим на третьем месте по стране, значит, что-то ты можешь в этой жизни.
— Так неужели с такими показателями нельзя добиться более высокого бюджетного финансирования — адекватного вашим затратам на образование? И неужели обычные общеобразовательные школы и лицеи с углублённым изучением предметов должны работать по одним нормативам? Как разрешить это противоречие?
— Да никак — всё решается благодаря юмору. Допустим, конкурс у меня в школу большой. За год я вместе с учителями прослушиваю 1000 человек, из них мы набираем 80, то есть 8%. А не попавшие в лицей 92% потом воют, говорят про нас гадости и пробуют как-то очернить. Я не принял ребёнка родителя, работающего в одном из надзорных органов, — и очень серьёзные «наезды» на школу идут. Я, конечно, могу брать деньги с родителей, как, например, это делает самая известная частная школа «Семь ключей» — до 50 тысяч в месяц. И на эти деньги мы бы очень качественно учили. Но если я буду брать 50 тысяч, значит, ко мне не придут талантливые дети — да, придут просто дети богатых людей.
— А в какой социальной категории, по вашим наблюдениям, сейчас больше всего талантливых и одарённых детей?
— Самый интеллектуальный слой сейчас в России — это врачи. Они имеют хорошее медицинское образование, осваивают очень много серьёзной техники, и вот от них я получаю самых интересных детей.
А бывает и такое. В этом году ко мне пришла женщина, руководитель салона красоты, с просьбой принять её ребёнка в пятый класс. «А за это вашей жене ресницы наращу», -пообещала она. Я говорю: «Но моей жене 75 лет! Вас это не смущает? К тому же я мусульманин: у меня четыре жены, и всем по 75». «А что же вы сразу четыре старухи в жены взяли?» — спрашивает она. Я говорю: «Ну, конечно, стараются так брать: эта постарше, вторая помоложе, третья ещё помоложе. Ну, мне жалко было их. В классе учились четыре девки. И вот я взял и на всех сразу женился. Поэтому сейчас всем четыре по 75, и я никого обидеть не могу». Она вышла из кабинета и долго ругалась: «Вот дурак, четыре старухи, и всем ресницы нарастить, не буду я им наращивать». Так что всё приходится решать с помощью юмора.
— А если серьёзно, как же решаете проблему финансирования лицея?
— Финансы — это интим. И я никогда не рассказываю, откуда финансы. Никому, даже жене, даже во сне, даже в бреду.
— Рисковать приходится? Не опасаетесь, что в какой-то момент в вашем кабинете откроется дверь и силовики обвинят вас в злоупотреблениях...
— И сейчас ходят и пугают, и школу грозят разнести, и меня посадить. Это всё время происходит. Но это традиция в России такая: чуть-чуть высунулся — и сразу по башке получишь.
— А к губернатору приходится обращаться за помощью?
— С Алексеем Леонидовичем у нас нормальные отношения, он человек с юмором. Когда я впервые пошёл на встречу с ним в областное правительство, принёс с собой валенки, вышитые снегирями. Меня охрана не хотела пускать: «Не положено с валенками к губернатору ходить». Но потом всё-таки пустили: я же учитель и умею объяснять. Губернатор их оценил. Я ж педагогичен до мозга костей, каждый шаг продумываю, чтобы он педагогически верно выглядел. Но с просьбами к Текслеру я никогда не обращался: этого нельзя делать, себя уронишь. Да и у него другие масштабы, и любая моя просьба для него несерьёзна.
— Я вижу, что вы, как директор, любите очень нестандартные решения...
— Ну я же математик, а математика учит решать нестандартные задачи. Раньше занимался с детьми сложными олимпиадными задачами. И далеко не все понимают, что не каждому математика даётся и что это ежедневная пища для ума, как хлеб для желудка. Если ты один день не поел, второй день не поел — всё. И что сделаешь? Репетиторов наймёшь? Не поможет: уже поезд ушёл.
— Много ли учеников в вашем лицее не справляется с такой задачкой? Приходится ли иногда их отчислять? И вообще: чтобы быть отчисленным из вашего лицея, надо на тройки учиться?
— Выгоняю не я — выгоняют сами себя те, кто перестаёт ежедневно заниматься математикой. Получают двойки, остаются на второй год, и дело доходит до отчисления. Потом они и их родители везде говорят, что их выгнали. Но никто их не выгонял — просто они оказались нетрудолюбивы. Ведь главный талант — трудиться хорошо.
— Александр Евгеньевич, какой бы совет вы дали родителям учеников, которые сейчас обучаются в начальной школе и мечтают отдать ребёнка в ваш лицей. Какие задатки нужно увидеть в ребёнке, чтобы понять, что он будущий математик?
— Всё очень индивидуально, и могу только сказать, что надо больше общаться и заниматься, играть с детьми, чтобы понять их наклонности. А это, к сожалению, не всем удаётся. Например, нашего ученика Ваню Кокарева, когда он учился в 67-м лицее на Сони Кривой, считали очень слабым в математике. Мать привела его ко мне, и я сказал, что второй раз вижу такого одарённого мальчика в математике. Это был второй класс! А сейчас он в 10-м классе нашего лицея и этим летом завоевал серебро 66-й Международной математической олимпиады. В 11-м, надеюсь, будет золото мировое.
— Много лет идёт дискуссия о возможной отмене ЕГЭ и возвращении к советской системе выпускных экзаменов. Что думаете об этом?
— Как можно вернуться к советской школе, если советских учителей сегодня уже нет? Тех, кто Гагарина, Титова учил, запустил атомную энергетику. Так что это «дурость». Я не говорю, что ЕГЭ — это хорошо или плохо, но лучше способа проверять знания пока никто не придумал. Сейчас у нас в образовании только две «линейки» для объективных замеров уровня знаний — это ЕГЭ и участие в олимпиадах.
— Этим летом сразу три ваших выпускника сдали профильную математику и информатику на 200 баллов. А какие средние баллы на ЕГЭ сейчас показывают ваши выпускники?
— Русский язык — 86, физика — 92, информатика — 94, математика — 95. Ну и такое никому не снилось! Это самый высокий показатель в стране! В Челябинской области рядом с нами никто не стоит. И мне открыто говорят, что из-за этого меня другие директора и не любят.
— И в результате никто из ваших выпускников в родном городе не остаётся: они заранее уверены, что будут учиться в Высшей школе экономики, МФТИ, МГУ, СПбГУ и других престижных столичных вузах. Вам не обидно за наш регион?
— Подождите: я специалист с 11 до 17 — от натрия до хлора, если проводить параллели с таблицей Менделеева. Вот дети 11-летние приходят ко мне, а 17-летние уходят дальше. Вот пусть Челябинск что-то делает, чтобы с 17 до 22-х учились здесь. А я не специалист в этом диапазоне. И то, что они едут в Москву, а не в Челябинске остаются, не мои проблемы. В советское время много выпускников уезжало в Новосибирск, потому что там академгородок был сильный. Но потом финансирование научной школы Новосибирска упало, и туда перестали ездить. Вот и всё.
Меня, конечно, челябинские ректоры обвиняют, что мои дети к ним не поступают. Но я не говорю детям: «Ходи туда, поступай сюда». Я никогда ничего не заставляю делать: наша школа очень свободная. Куда ты хочешь, туда поступаешь.
— В Челябинске продолжают строить межуниверситетский кампус мирового уровня, который объединит семь вузов города. Как вы считаете, это позволит поднять уровень высшего образования в регионе?
— Понимаете, всё дело в людях, и без высококлассных специалистов такие проекты — пустая трата денег. Ну, построили эти кампусы, мебель и оборудование завезли. А эту молодежь учить кто будет? Где специалисты? То есть та же самая проблема, что и в школах. Но в вузах ещё хуже, потому что в школе всё-таки попроще учить, чем в вузе. Но ещё раз повторюсь — это не моя проблема, я специалист от 11 до 17.
— Хорошо, для 11-17 сейчас открывается множество современных, как принято говорить, прогрессивных, инновационных лицеев, гимназий, но достичь таких результатов, как вашему лицею, у них никак не получается...
— Как раз потому, что дело то не в технике. Если у меня умные дети, зачем мне дорогой ремонт? Мне нужен хороший учитель. А хороший учитель в подвале, на улице, в автобусе, да хоть в лесу объясняет ребёнку красиво и доступно какую-то вещь — вот это и есть образование, а не шикарные интерактивные доски и техника.
Настоящее образование осталось как при Пифагоре, который с детьми выходил на берег моря и прутиком на песке писал свои формулы. И проблема дефицита сильных педагогов — сейчас проблема любой школы, а самых сильных педагогов забирают себе вузы.
— А что, на ваш взгляд, отличает советского учителя от современного российского?
— Между плохими учителями можно найти разницу, а у хороших качество преподавания не зависит от строя: при социализме, капитализме, феодализме. Качество таланта — это величина постоянная. И я думаю, здесь тоже существует свой процент: говорят, среди человечества от полутора до двух процентов талантливых людей, и это тоже величина постоянная. Просто бывают времена, когда человечество выпячивает своих гениев, а бывают, когда прячет, стыдится. Сейчас гениев прячут.
— Перед новым учебным годом Министерство просвещения России утвердило новые нормы допустимой учебной нагрузки для школьников. Насколько они, по вашему мнению, реальные, особенно в таких лицеях и гимназиях, как 31-ый?
— Я родителям и детям другое рассказываю. Вот сформулировал учитель проблему какую-то на уроке. Думаешь о ней. Идёшь домой по дороге — думаешь о ней. Ты 24 часа в сутки думаешь об этой проблеме и о том, каким образом её решишь. Мы же математики, а она никогда не заканчивается, она 24 часа в сутки. Математика — это наша национальность, понимаете?
— Искусственный интеллект, который охватывает всё больше сфер жизни и активно проникает в том числе в образование, он не разучит ваших детей думать, критически мыслить, сопоставлять факты? Нет здесь угрозы?
— Давайте вернёмся. Когда в каждом смартфоне и компьютере появились калькуляторы, большинство населения постепенно утратило навык считать в уме. А я, как математик, при желании на кассе легко обсчитаю любого кассира и смогу убедить её, что она не права. Ведь я свободен от калькулятора. Так и с искусственным интеллектом, который по сути твоё дитя. Ведь вы начинаете обучать искусственный интеллект под себя, и чему научили, то и будет. Но он не лучше и не выше, чем у человека. Однако не будем забывать, что Адама и Еву Бог создал 20-летними, так что детства у них не было. Так что родители у нас ущербные — вот современный человек и хватается за все эти новые игрушки и технологии. Математика не даст человечеству впасть в маразм, потому что натуральное число придумал сам Господь Бог. Математика разум поддерживает, спасибо ей за это.
Справка
Физико-математический лицей №31 города Челябинска был открыт 1 сентября 1965 года как общеобразовательная физико-математическая школа № 31. Идея создания физико-математических лицеев в СССР принадлежит Андрею Николаевичу Колмогорову — одному из самых крупнейших математиков страны. В 1963 году он начал создавать физматшколы в Москве, в Новосибирске, Тбилиси и Киеве. А в 1965-м очередь дошла и до Челябинска. Здесь основателем школы стал Иван Алексеевич Игошев — старший преподаватель кафедры физики Всесоюзного заочного института инженеров железнодорожного транспорта (ВЗИИЖТ).
В 1989 году школу возглавил Александр Евгеньевич Попов, талантливый учитель математики и руководитель, благодаря которому были организованы вычислительный и издательский центры, созданы лаборатории экспериментальной физики и робототехники. Появилась возможность приглашать на работу в лицей преподавателей и учёных из различных вузов города и страны. Создан стипендиальный фонд для педагогов и отличников в учёбе. Организованы три кафедры: математики, физики и информатики. Статус лицея учебное заведение получило в 1991 году.
Воспитанники лицея ежегодно становятся победителями олимпиад по математике, физике, информатике как на региональном, федеральном, так и международном уровнях. Суммарно по их результатам, а также Единому государственному экзамену (ЕГЭ) лицей №31 входит в топ-5 школ России.
Минувшим летом челябинские лицеисты Артём Садыков и Иван Кокарев взяли серебро и золото 66-й Международной математической олимпиады (IMO 2025). Впечатляют и результаты лицеистов на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников: из 74 наград, которые завоевала Челябинская область, 32 принадлежат ученикам лицея. Благодаря этому выпускники ФМЛ без проблем поступают в лучшие вузы России, чаще всего московские.
2 сентября 2025 года директор лицея №31 Александр Попов получил от министра образования РФ Сергея Кравцова нагрудный знак «За верность профессии», а заведующая кафедрой математики лицея Ирина Иоголевич удостоена звания «Почётный работник сферы образования Российской Федерации».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!