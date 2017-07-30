Америка провела перехват баллистической ракеты на Аляске в рамках испытаний системы противоракетной обороны THAAD, сообщает RT. Самолет армии ВВС США произвел пуск снаряда, а система ПРО успешно его перехватила.
Учения проводило Агентство по противоракетной обороне совместно с военными 11-й зенитной бригады из Техаса.
По словам главы агентства генерал-лейтенанта Сэма Гривза, новая система ПРО позволит «оставаться на шаг впереди растущей угрозы».
Ранее на военных учениях в Румынии травмы получили солдаты армии США. Десантников с растяжениями и ушибами доставили в местный госпиталь.