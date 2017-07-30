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30 июля 2017
20:33  30 июля 2017 0

«Оставаться на шаг впереди». США перехватили баллистическую ракету на Аляске

Комплекс THAAD подтвердил обороноспособность СШАФото: Анна Майорова

Америка провела перехват баллистической ракеты на Аляске в рамках испытаний системы противоракетной обороны THAAD, сообщает RT. Самолет армии ВВС США произвел пуск снаряда, а система ПРО успешно его перехватила.

Учения проводило Агентство по противоракетной обороне совместно с военными 11-й зенитной бригады из Техаса.

По словам главы агентства генерал-лейтенанта Сэма Гривза, новая система ПРО позволит «оставаться на шаг впереди растущей угрозы».

Ранее на военных учениях в Румынии травмы получили солдаты армии США. Десантников с растяжениями и ушибами доставили в местный госпиталь.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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