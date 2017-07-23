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23 июля 2017
19:50  23 июля 2017 0

Растяжения и ушибы: 12 американских десантников покалечились на учениях в Румынии

Травмы солдаты армии США получили при парашютной высадкеФОТО: Wikimedia

На военных учениях в Румынии Swift Response 17-1 травмы получили солдаты армии США. Десантников с растяжениями и ушибами доставили в местный госпиталь.

Как сообщают румынские СМИ, ЧП произошло при высадке на военной авиабазе Кыпмия Турзий. Подразделение американских десантников должно было захватить объект. 12 военных при парашютной высадке получили растяжения и ушибы. Пострадавших доставили в румынскую больницу, однако госпитализация потребовалась лишь одному из них, с ушибом позвоночника.

При этом представитель американской стороны Брент Уильямс заявил, что травмы 12 военных из 500, участвовавших в учениях — это удовлетворительный результат, так как небольшой процент от общего количества участников.

Учения Swift Response 17-1 являются частью многонациональных учений Saber Guardian 2017.

Рита Теркина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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