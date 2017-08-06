Работа сети банкоматов и проведение операций с платежными картами банка «Открытие» и «Рокетбанка» полностью восстановлены после масштабного сбоя, произошедшего вечером в субботу, 5 августа.
«Полностью восстановлена работа банкоматной сети, также возобновлено проведение операций с банковскими картами, — сообщили представители банка «Открытие». — В полном объеме работают «Рокетбанк» и «Точка», входящие в состав группы «Открытие».
Всем, кто понес финансовые потери в результате сбоя, могут быть выплачены компенсации.
По уточненной информации, часть банкоматов и карт не работала из-за того, что рабочие, ведущие ремонт на Смоленской площади в Москве, повредили сразу два кабеля, которые вели в ЦОД банка. Сейчас решается вопрос о возмещении подрядной организацией ущерба, нанесенного банку.
Напомним, ранее «URA.RU» сообщало о том, что клиентам пришлось столкнуться с определенными проблемами: банкоматы и платежные терминалы отказывались проводить операции с пластиковыми картами.