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06 августа 2017
05 августа 2017
04:12  06 августа 2017 0

«Открытие», «Точка» и «Рокетбанк» возобновили работу после сбоя

Клипарт, банкомат
Из-за повреждения кабеля клиенты нескольких часов клиенты не могли воспользоваться платежными картамиФото: Алексей Ярославцев © URA.RU

Работа сети банкоматов и проведение операций с платежными картами банка «Открытие» и «Рокетбанка» полностью восстановлены после масштабного сбоя, произошедшего вечером в субботу, 5 августа.

«Полностью восстановлена работа банкоматной сети, также возобновлено проведение операций с банковскими картами, — сообщили представители банка «Открытие». — В полном объеме работают «Рокетбанк» и «Точка», входящие в состав группы «Открытие».

Всем, кто понес финансовые потери в результате сбоя, могут быть выплачены компенсации.

По уточненной информации, часть банкоматов и карт не работала из-за того, что рабочие, ведущие ремонт на Смоленской площади в Москве, повредили сразу два кабеля, которые вели в ЦОД банка. Сейчас решается вопрос о возмещении подрядной организацией ущерба, нанесенного банку.

Напомним, ранее «URA.RU» сообщало о том, что клиентам пришлось столкнуться с определенными проблемами: банкоматы и платежные терминалы отказывались проводить операции с пластиковыми картами.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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