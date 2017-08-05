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06 августа 2017
05 августа 2017
23:50  05 августа 2017 0

В банке «Открытие» произошел технический сбой

Винотека Соловьева. Екатеринбург, банк открытие
О техническом сбое стало известно несколько часов назадФото: Александр Мамаев © URA.RU

Вечером в субботу, 5 августа, стало известно о техническом сбое, который произошел в расчетных системах банка «Открытие». При работе с банкоматами и при операциях по картам у клиентов банка могут возникнуть проблемы.

«Банк „Открытие“ установил причину перебоев в работе части банкоматов и операциям по картам клиентов, — говорится в официальном сообщении финансовой организации. — Они стали результатом повреждения оптоволоконного кабеля. Место повреждения найдено, ведутся ремонтные работы, которые займут несколько часов, после чего все операции будут восстановлены».

Как сообщает РБК, чуть раньше стало известно о технических проблемах, связанных с расчетами клиентов банков «Точка» и «Рокетбанк».

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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