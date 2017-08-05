В банке «Открытие» произошел технический сбой

Вечером в субботу, 5 августа, стало известно о техническом сбое, который произошел в расчетных системах банка «Открытие». При работе с банкоматами и при операциях по картам у клиентов банка могут возникнуть проблемы.
«Банк „Открытие“ установил причину перебоев в работе части банкоматов и операциям по картам клиентов, — говорится в официальном сообщении финансовой организации. — Они стали результатом повреждения оптоволоконного кабеля. Место повреждения найдено, ведутся ремонтные работы, которые займут несколько часов, после чего все операции будут восстановлены».
Как сообщает РБК, чуть раньше стало известно о технических проблемах, связанных с расчетами клиентов банков «Точка» и «Рокетбанк».