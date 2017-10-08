В Забайкалье завели дело после столкновения автобуса с детьми и грузовика

10:05 08 октября 2017 0

По предварительной версии, ПАЗ выехал на встречную полосу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Силовики в Забайкальском крае возбудили уголовное дело после ДТП рейсового автобуса с детьми и грузового автомобиля, в котором погиб один человек и пострадали еще 14.

Следователь УМВД по Карымскому району завел дело по статье 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», цитирует RT сообщение регионального МВД.

В результате страшного ДТП, которое произошло 7 октября, умер водитель ПАЗа 1991 года рождения, еще двое человек находятся в тяжелом состоянии, пишет «Русская планета». Авария случилась на 145 километре трассы «Чита-Хабаровск». По предварительной версии, водитель грузовика выехал на встречную полосу.