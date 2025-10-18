Белый дом обсуждает встречу Трампа с Ким Чен Ыном

Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном Фото: flickrpd/pickupimage.com

Президентская администрация США обсуждает возможность организации встречи американского главы Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на двух представителей властей.

«Представители администрации Трампа в частном порядке обсуждали возможность организации встречи между президентом Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном во время визита Трампа в Азию в следующем месяце», — отмечает CNN. По данным источника, конкретных решений о переговорах с Пхеньяном пока не принято.

Причиной интереса к возможной встрече стало стремление Белого дома восстановить диалог с Северной Кореей. Однако издание отмечает, что среди чиновников сохраняется скепсис относительно реальности такого контакта. Источники подчеркнули, что официальные переговоры между сторонами не велись с начала 2025 года, а первое послание Трампа так и не было принято КНДР.

По информации CNN, администрация США пока не приступила к детальной проработке логистики возможного саммита, которая требуется для проведения встречи на высшем уровне. В отличие от периода первого президентского срока Трампа, сейчас между Вашингтоном и Пхеньяном отсутствует прямой канал связи. В то же время Белый дом гораздо больше сосредоточен на подготовке встречи Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином из-за обострения торговых разногласий между двумя странами.

Ранее, в ходе сессии Верховного народного собрания КНДР 20-21 сентября, Ким Чен Ын отмечал, что личные контакты с Трампом оставили у него «хорошие воспоминания». А 25 августа, во время встречи с президентом Республики Корея, Дональд Трамп заявил о желании провести переговоры с Ким Чен Ыном уже в 2025 году.