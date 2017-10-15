Примадонна Алла Пугачева поразила гостей на открытии Дома моды на Кутузовском проспекте в Москве, явившись на торжественное мероприятие к модельеру Валентину Юдашкину в мини-шортах и кожаной куртке.
Образ певицы дополнили ярко-красная меховая накидка, сапоги на высоком каблуке и круглые солнцезащитные очки «Дорогой наш Валечка. С днем рождения. Любим тебя, любим, любим. Алла и Макс», — написала Пугачева в Instagram, поздравив Юдашкина с праздником и от Максима Галкина.
Большинство подписчиков примадонны оценили ее экстравагантный образ, похвалив за смелость и отличную фигуру. Однако есть и те, кто выступил против такого имиджа: «Бабушка, кажется, окончательно сошла с ума»; «Садомазо какое-то». Модельеру Валентину Юдашкину 14 октября исполнилось 54 года.