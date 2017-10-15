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15 октября 2017
14 октября 2017
08:28  15 октября 2017 0

Пугачева пришла на день рождения Юдашкина в кожаных шортах и косухе. «Садо-мазо какое-то». ФОТО

Красная накидка примадонны привлекла меньше внимания, чем ее ногиФото: Instagram maxalla_around

Примадонна Алла Пугачева поразила гостей на открытии Дома моды на Кутузовском проспекте в Москве, явившись на торжественное мероприятие к модельеру Валентину Юдашкину в мини-шортах и кожаной куртке.

Образ певицы дополнили ярко-красная меховая накидка, сапоги на высоком каблуке и круглые солнцезащитные очки «Дорогой наш Валечка. С днем рождения. Любим тебя, любим, любим. Алла и Макс», — написала Пугачева в Instagram, поздравив Юдашкина с праздником и от Максима Галкина.

Большинство подписчиков примадонны оценили ее экстравагантный образ, похвалив за смелость и отличную фигуру. Однако есть и те, кто выступил против такого имиджа: «Бабушка, кажется, окончательно сошла с ума»; «Садомазо какое-то». Модельеру Валентину Юдашкину 14 октября исполнилось 54 года.

Юрий Викторов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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