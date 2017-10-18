18:24 18 октября 2017 0

У врачей и полицейских — паника из-за карфентанила Фото: torange.ru

Власти Екатеринбурга бьют тревогу: показатели по острым отравлениям и смертности от приема наркотиков за год резко подскочили вверх. Информация об этом прозвучала за заседании антинаркотической комиссии Екатеринбургской гордумы. Свои данные предоставили городское управление здравоохранения, полиция и областная психиатрическая больница (в составе которой действует токсикоцентр).

По данным, озвученным и. о. замначальника управления здравоохранения Екатеринбурга Вадимом Грачевым, если в 2016 году с отравлениями наркотическими веществами был госпитализирован 631 человек, то только за первое полугодие 2017-го — 715 человек (рост более чем в два раза). Но наиболее пугающими стали данные о смертности от наркотиков: по информации от минздрава (на основе данных из Бюро судебно-медицинской экспертизы), от приема наркотических средств умерло в 2015 году 74 человек, в 2016-м — уже 115, а только за первую половину 2017-го — уже 108 человек.

Депутат Киселев: «Квартальные просто ленятся: весь город исписан этим» Фото: Андрей Гусельников, URA.RU

Причем цифры, представленные разными ведомствами, явно не сходились: так, по данным управления МВД по Екатеринбургу, от наркотиков умерло в 2015 году 74 человека, в 2016-м — 57, в 2016-м — 115, за 6 месяцев 2017-го — 74. «Цифры очень сильно „не бьются“», — отметил мэр Екатеринбурга, признав, что в целом статистика МВД еще жестче, чем у медиков.

Представители и здравоохранения, и полиции связывают рост смертности от приема наркотиков с появлением и широким распространением в Екатеринбурге нового наркотика «карфентанил» (синтетический опиоидный анальгетик, воздействие которого в 100 раз сильнее фентанила и в 1000 раз — морфия). По отчету полицейских, натуральный героин в структуре наркопотребления занимает сегодня лишь 3 процента, амфетамин — 6 процентов, все остальное — «синтетика».

Согласно озвученным данным, за полгода наркополицейские Екатеринбурга изъяли 32 кг солей и спайсов (30 кг — за этот же период 2016-го), 22 килограмма амфетамина (за 6 месяцев 2016-го — 16 кг) и 1 кг 836 граммов гашиша (а первые полгода 2016-го — 3 кг). Зато карфентанила было изъято 6 кг 962 грамма. «Он продается под видом обычного героина, поэтому наркоманы не могут рассчитать его дозу, — рассказал начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Управления МВД России по Екатеринбургу Кирилл Гольтяков. — Он вызывает сильную зависимость и крайне токсичен».

На антинаркотической комиссии в гордуме Екатеринбурге придумывали, как справиться с наплывом синтетических наркотиков Фото: Андрей Гусельников, URA.RU

«Чтобы вы понимали: шесть килограммов карфентанила — этим можно убить не только Свердловскую область, всю страну!» — заявил глава Екатеринбурга. По данным Бюро судебно-медицинской экспертизы, за 2016 год от этого наркотика умерло 11 человек, а за девять месяцев 2017-го — уже 67.

Полиция Екатеринбурга отчиталась о своей борьбе с наркоторговлей количеством возбужденных уголовных и административных дел (за полгода было раскрыто 1180 преступлений наркотической направленности, 1150 — за такой же период 2016-го).

Полицейские отмечают при этом, что наибольшие сложности вызывает работает с несовершеннолетними, которые активно вовлекаются в наркобизнес: именно они зачастую наносят на стены трафаретную рекламу сайтов и аккаунтов в соцсетях, где можно купить наркотики, получая за это оплату. И они же очень быстро дорастают до распространителей: среди 91 «закладчиков», задержанных в этом году, 10 — дети.

«Они воспринимают это как игру в шпионов: сходили, положили „закладку“, еще и деньги за это получили, — рассказывает полковник Гольтяков. — А потом, когда их задерживают, получается совсем другая картина».

При этом, по словам наркополицейского, вести оперативную работу с юными дилерами наркоты очень непросто: задерживать их полиция не имеет права (только брать подписку о невыезде), но, оказавшись на свободе, они потом всячески скрываются от органов.

Городские же власти не всегда эффективно противодействуют рекламе наркотиков на стенах домах — сведенную информацию о нанесенных граффити от районных служб заказчика (квартальных) начали централизованного передавать в полицию лишь в сентябре — до этого каждый боролся с этим, как мог. «Если в Орджоникидзевском районе, когда главным квартальным был Беззуб, хоть и говорят, что он пиарился, но он докладывал мне, что любую такую надпись у них в районе убирали за час, то в Ленинском районе ждать ответа можно не одну неделю, — рассказал депутат гордумы Константин Киселев. — Мне кажется, квартальные Ленинского района просто ленятся: весь город исписан этим».

Между тем, по мнению мэра Екатеринбурга, город способен справиться с рекламой наркотиков на домах, если объединит и скоординирует усилия всех служб: медиков, полиции, квартальных, управляющих компаний. «Мы все здесь живем, у нас у всех дети, это касается всех. Но у многих родители не знают, зачем эта холщовая сумка с баллончиком краски. Надо показать нескольких задержанных, выпустить сюжеты про вовлечение несовершеннолетних — достаточно будет несколько передач, чтобы все родители об этом задумались», — предложил градоначальник.