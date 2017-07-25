Урал захлестнула эпидемия ВИЧ и наркомании

15:43 25 июля 2017 2

Уральские столицы демонстрируют самую высокую заболеваемость ВИЧ. Здесь же традиционно - логистические центры наркотрафика Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Глава Роспотребнадзора России Анна Попова, выступая накануне на форуме «Территория смыслов» на Клязьме, заявила о двух эпидемиях в России — наркомании и ВИЧ-инфекции. По ее словам, географически они совпадают. Городами-лидерами по распространению ВИЧ и наркомании Попова указала Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург, назвав их «точками, которые горят на нашей карте».

В распоряжении «URA.RU» оказался документ, на основании которого главный санитарный врач России мог сделать такое заявление — протокол совещания, проведенного Роспотребнадзором по ситуации с ВИЧ-инфекцией в стране (документ сложно найти в открытых источниках — он рассылался «для служебного пользования» по региональным минздравам). По показателю заболеваемости ВИЧ, действительно, лидируют Кемеровская (228,8 на 100 тысяч населения), Иркутская (163,6), Самарская (161,5), Свердловская (156,9), Челябинская (154,0), Тюменская (150,5), Томская (138,0) и Новосибирская (137,1) области.

На совещании в Роспотребнадзоре обсуждалась и ситуация с наркоотравлениями подростков Скриншот: Андрей Гусельников

Всего за 2016 год в стране было выявлено 103 438 новых случаев ВИЧ-инфекции (что на 5,3% больше, чем в 2015-м). Значительное число вновь заболевших врачи фиксировали даже на территориях, которые ранее считались благополучными. 48,8% заболевших инфицировались при употреблении наркотиков, 50,2% — половым путем (48,7% — при гетеросексуальных контактах и 1,5% — при гомосексуальных), 0,8% инфицированных — дети, получившие ВИЧ от матери во время беременности, при родах или грудном вскармливании.

Особенно медиков заботит рост доли молодежи и подростков (15-20 лет) среди заразившихся — «несмотря на значительные успехи в профилактике». «За последние два года в 13 территориях страны выявлено 360 случаев заражения ВИЧ-инфекцией подростков 15-17 лет, в том числе в Свердловской (48 человек), Кемеровской (52), Челябинской (31), Иркутской (32), Нижегородской (35), Новосибирской (27), Оренбургской (21) областях, Красноярском (24), Алтайском (21) и Пермском (28) краях», — говорится в документе. При этом его авторы признают, что статистика «вероятно, не отражает истинную картину заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди подростков».

ВИЧ, наркотики и дети

На днях свердловские полицейские накрыли в Нижнем Тагиле дилеров синтетических наркотиков. Они покупали наркоту оптом, фасовали и прятали в закладках. Вся торговля шла через соцсети, тем не менее операм удалось отследить цепочку Фото: Валерий Горелых, пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Слова Поповой вызвали активное обсуждение среди профессионалов, связанных с обеими темами (ВИЧ и наркотики). Казалось бы, образ героинового наркомана, грязного, колющегося в подъезде, ушел в прошлое: сейчас другие и наркотики (соли, спайсы), и пути их сбыта (Интернет), и о заражении через шприц все стали как-то забывать. Да и врачи говорят о том, что половой путь распространения ВИЧ-инфекции в последнее время превалирует (в Свердловской области 52% людей с ВИЧ получили инфекцию через сексуальные контакты — против 46% через шприцы).

Однако, как рассказали «URA.RU» эксперты, «наркоманский» ВИЧ никуда не делся. Мало того, в последнее время шприцы возвращаются. И, что самое страшное, — наркотики все активнее проникают не просто в подростковую, а в детскую среду — их сегодня распространяют те, кому порой нет еще 14 лет. Дети именно такого возраста становятся распространителями наркотиков, раскладывая их по «закладкам».

«Вербовка закладчиков идет через социальные сети.

Вербовщики нажимают на то, что у детей нет уголовной ответственности и искушают большими суммами: ребенок, не напрягаясь, может зарабатывать по 100 тысяч рублей в неделю, если работать по 7-8 часов в день.

(за одну закладку платят 200-300 рублей в день), — рассказал агентству первый вице-президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков. — Плюс наркотики становятся доступнее для детей: если ребенок занимается распространением, то из любопытства и сам попробует».

«Раскладкой смесей занимаюсь почти год. Сначала боялся, не понимал, куда лучше прятать: один раз сунул в кроссовки на прилавке магазина, даже „сфоткать“ забыл для отчета, — рассказывает „раскладчик кладов“, учащийся колледжа Сергей. — Позже втянулся. Работаю только из-за денег: „стареньким“ платят хорошо».

Это интервью — фрагмент материала, который будет опубликован в «Единой школьной газете» (ее первый номер должен выйти к 1 сентября и разойтись по школам Свердловской области). По словам руководителя проекта Вероники Пиджаковой, несмотря на «неполиткорректность» темы, ее одобрили детский омбудсмен Игорь Мороков и областной полицейский главк: все понимают, что это правда, многие школьники действительно этим зарабатывают, и с этим надо что-то делать.

Реклама наркотиков стала частью нашей среды. Трафаретчиками тоже работают молодые, нередко — подростки (за один трафарет платят по 100-150 рублей) Фото: Андрей Гусельников, URA.RU

Возвращение шприцев борцы с наркотиками связывают с появлением и быстро растущей популярностью карфентанила — синтетического героина. «JWH — это чисто курительная история, а карфентанил колют, по-другому употреблять его нет смысла, — поясняет Тимофей Жуков. — Сейчас нет такой жути, как при дезоморфине, который варили и потом кололись из одной чашки, когда вичевые шприцы ходили по кругу. Да и притонов нет, потому что синтетический наркотик заставляет двигаться. Но подростки все равно массово возвращаются к уколам».

По мнению экспертов, впору говорить о новой волне популярности героина (на этот раз — синтетического) и о появлении нового поколения шприцевых наркоманов. И тут до заражения ВИЧ — один шаг. «ВИЧ всегда распространяется сперва среди потребителей наркотиков, которые пользуются одним шприцем, а уже от них расходится половым путем», — поясняет «URA.RU» руководитель федерального центра СПИДа Вадим Покровский. «Наркотики и ВИЧ — это всегда сопутствующие вещи, — говорит экс-соратник Ройзмана, бывший вице-президент фонда „Город без наркотиков“ Евгений Маленкин. — География этих эпидемий и должна совпадать, поскольку где наркомания, там и беспорядочные половые связи».

Полиция: «Эпидемии нет»

«С августа 2016 года по настоящее время на территории Свердловской области действительно было зафиксировано появление наркотических веществ, именуемых „синтетическим героином“, — сообщил „URA.RU“ пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — Сыщики свердловского главка оперативно предприняли дополнительные меры реагирования на новую угрозу — в результате за полгода 2016-го из незаконного оборота было изъято порядка 10 кг этой категории наркотических веществ, еще около 8 кг — за 6 месяцев 2017 года».

Тема подростковой наркоторговли — на постоянном и жестком контроле генерала полиции Михаила Бородина Фото: Валерий Горелых, пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Всего, по данным пресс-службы свердловской полиции, с начала нынешнего года органы внутренних дел изъяли свыше 44 кг различных наркотических веществ. «Был выявлен и пресечен канал поставки синтетического героина. Работа в этом направлении ведется в тесном взаимодействии с нашими партнерами из регионального УФСБ», — отмечает Горелых.

Между тем в свердловской полиции считают, что эпидемии наркомании в Свердловской области нет. «Вешать на Средний Урал ярлык как на территорию, которую захлестнула эпидемия наркомании, преждевременно», — заявил агентству Горелых, транслируя позицию руководителей Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков областного полицейского главка. «Но это вовсе не значит, что проблема от этого является менее значимой», — заметил пресс-атташе свердловской полиции.

По его данным, за первое полугодие 2017-го за распространение наркотиков к уголовной ответственности привлечено 56 человек в возрасте от 16 до 18 лет (в 2016 году таковых было 62). «Это направление деятельности находится на постоянном и жестком контроле руководителя ГУ МВД области генерал-майора полиции Михаила Бородина», — говорит Горелых.

Двойное тестирование против двойной эпидемии

Еще один парадокс статистических данных: в уральских и сибирских городах ситуация по ВИЧ выглядит гораздо более устрашающей, чем в столицах. Но многим не верится, что в Москве или Санкт-Петербурге нет эпидемии ВИЧ (если она есть в Екатеринбурге или Кемерово). По мнению профессионалов, это связано даже не с более «честной» статистикой, а с технологиями тестирования. В частности — уличное экспресс-тестирование, которое стало гордостью и визитной карточкой Свердловского центра СПИДа (этот опыт разошелся по многим крупным городам).

Результаты экспресс-тестирования на ВИЧ в Свердловской области за первое полугодие 2017 года Скриншот: с сайта Свердловского центра по профилактике и борьбе со СПИД

«У нас просто выявляют в разы больше, — рассказал „URA.RU“ один из специалистов по данной теме. — Цифры получаются „потолочные“, неудобные для статистики, минздрава, зато они показывают состояние, близкое к фактическому». Так, по последним данным Свердловского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД, за шесть месяцев 2017 года 12 123 человека сдали экспресс-тест на ВИЧ. При этом было получено 439 положительных результатов: уровень зараженности составил 3,6% (данные по 14 крупнейшим городам региона). И это не потолок: в отдельных городах «уличные срезы» показывают уровень зараженности до 10%.

Всего же, по данным Свердловского центра СПИДа, за 2016 год экспресс-тест на ВИЧ сдали около 200 тысяч жителей Свердловской области. Столько же сдали полноценный анализ на ВИЧ (в лечебном учреждении), а именно 205 тысяч свердловчан (было выявлено 1647 инфицированных, или 0,8%). В 2017-м цифры будут в разы больше: только за 3 месяца 2017 года анализ сделали 233 тысячи человек (процент выявления ВИЧ-инфекции такой же — 0,8%).

По мнению специалистов, чтобы добиться ощутимых результатов в битве с наркоманией, надо, помимо борьбы правоохранителей с наркоторговцами, вводить столь же массовое тестирование, как на ВИЧ-инфекцию — только на наркотики. «Тестирование нужно внедрять в школах, вузах, на предприятиях, — считает, например, Евгений Маленкин. — Оно работает не только на раннее выявление, но и как профилактическая мера: кого-то это остановит: человек не станет пробовать первый раз наркотики, зная, что его будут тестировать».