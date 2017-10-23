Коллеги подозревают, что молодая жена пичкала Джигарханяна подозрительными таблетками

23:03 23 октября 2017 0

Актеры утверждают, что супруга Джигарханяна поила его неизвестными лекарствами Фото: Wikimedia Commons

Сотрудники театра возмущены поведением Виталины Цымбалюк-Романовской и подозревают, что она пичкала подозрительными таблетками своего мужа — Армена Джигарханяна.

Костюмер Московского Драмтеатра под руководством А.Б.Джигарханяна рассказала, что Цымбалюк-Романовская чувствовала себя королевой и хозяйкой. «Началось все с того, что Виталина захотела убирать в квартире Армена Борисовича, — вспоминает она. — И не потому, что ей нужны были деньги, а потому, что она хотела втереться в доверие. У девушки была цель — выйти замуж и остаться в Москве».

Виталина переписала на себя имущество мужа еще до брака, поэтому имущество при разводе не может быть поделено как совместно нажитое, сообщают коллеги Джигарханяна порталу «Дни.ру».

Отдельный вопросом для сотрудников является то, какими лекарствами поила молодая жена Джигарханяна. «Никто ж не видит, что она ему дает, она откуда-то приносила их и сама заваривала мужу чай. Вот после этих таблеток я стала замечать перемены в голове у Армена Борисовича», — сообщила сотрудница театра программе НТВ «Ты не поверишь!».

«URA.RU» ранее сообщало, что Джигарханян назвал свою жену «монстром» и рассказал, что она хотела завести от него ребенка.