Джигарханян назвал свою жену «монстром» и раскрыл семейные секреты

08:48 23 октября 2017 0

Виталина Цимбалюк-Романовская хотела завести от него ребенка Фото: "Википедия"

Актер Армен Джигарханян обозвал свою 38-летнюю супругу Виталину Цимбалюк-Романовскую «монстром» в эфире телеканала НТВ и рассказал, что жена хотела завести от него ребенка. Но, по словам 80-летнего Джигарханяна, «только авантюрист» пойдет на этот шаг в таком возрасте.

«Я всю оставшуюся жизнь буду стараться забыть ее», — приводит слова Армена Джигарханяна «Телеканал 360».

10 октября Джигарханяна госпитализировали в городскую больницу Москвы №57, поле чего он заявил о желании развестись с Цимбалюк-Романовской. Затем пианистка ушла с поста гендиректора Театра Армена Джигарханяна. По неофициальным данным женщину попросили уйти с должности, так как она собиралась уволить из театра самого его основателя Джигарханяна, сообщает «Утро.ру».

Обязанности руководителя культурного учреждения временно взяла на себя сторонница Романовской Елена Гильванова, отмечает «Федеральное агентство новостей».