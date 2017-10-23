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23 октября 2017
22 октября 2017
08:48  23 октября 2017 0

Джигарханян назвал свою жену «монстром» и раскрыл семейные секреты

Виталина Цимбалюк-Романовская хотела завести от него ребенкаФото: "Википедия"

Актер Армен Джигарханян обозвал свою 38-летнюю супругу Виталину Цимбалюк-Романовскую «монстром» в эфире телеканала НТВ и рассказал, что жена хотела завести от него ребенка. Но, по словам 80-летнего Джигарханяна, «только авантюрист» пойдет на этот шаг в таком возрасте.

«Я всю оставшуюся жизнь буду стараться забыть ее», — приводит слова Армена Джигарханяна «Телеканал 360».

10 октября Джигарханяна госпитализировали в городскую больницу Москвы №57, поле чего он заявил о желании развестись с Цимбалюк-Романовской. Затем пианистка ушла с поста гендиректора Театра Армена Джигарханяна. По неофициальным данным женщину попросили уйти с должности, так как она собиралась уволить из театра самого его основателя Джигарханяна, сообщает «Утро.ру».

Обязанности руководителя культурного учреждения временно взяла на себя сторонница Романовской Елена Гильванова, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Виктор Дорофеев
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