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14 ноября 2017
13 ноября 2017
Главные новости Москвы
07:43  14 ноября 2017 0

«Я устал». Дмитрий Муратов покидает пост главреда «Новой газеты»

На пост редактора претендуют три человекаФото: Wikimedia Commons
новость из сюжета:
Медиавойны и перестановки в СМИ
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В «Новой газете» сменится руководство. Главный редактор издания Дмитрий Муратов покидает свой пост уже в эту пятницу, передает РБК.

17 ноября состоятся выборы нового главного редактора газеты. На этот пост претендуют три человека — шеф-редактор газеты Алексей Полухин, генеральный директор газеты Сергей Кожеуров, редактор отдела «Политика и экономика» Кирилл Мартынов. Сам Муратов свою кандидатуру не выдвинул.

Как отмечают сотрудники «Новой газеты», «Дмитрий Андреевич устал». Это же подтверждает и сам Муратов.

«Я уже 22 года редактор, это очень большой срок… У нас в редакции созрело потрясающее поколение избирателей, которые сделают замечательный выбор», — приводит слова Муратова «Федеральное агентство новостей».

Дмитрий Муратов останется в составе редакционного совета, сообщает «Эхо Москвы», но сосредоточится на стратегических вопросах.

«Новая газета» — общественно-политическое издание, созданное журналистами Дмитрием Муратовым, Павлом Вощановым, Акрамом Муртазаевым и Дмитрием Сабовым в 1993 году. Дмитрий Муратов возглавил издание в феврале 1995 года. Газета отслеживала, а в некоторых случаях инициировала судебные разбирательства, передает «Национальная служба новостей».

Наталья Володина
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