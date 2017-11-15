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15 ноября 2017
12:39  15 ноября 2017 1

«Они тоже люди». Верка Сердючка рассказала, зачем украинские артисты гастролируют в России

Данилко сказал, что украинские депутаты занимаются «не тем»Фото: Wikimedia Commons

Украинский певец и шоумен Андрей Данилко, более известный в народе как Верка Сердючка, высказался о намерении украинских властей наказывать своих артистов, устраивающих туры по России. По его словам, российские гастроли чрезвычайно важны для представителей украинского шоу-бизнеса, чтобы выживать в нынешних реалиях.

По мнению Данилко, у Украины есть более серьезные проблемы, чем гастроли певцов, которым надо зарабатывать деньги на жизнь — «артисты тоже люди». Он выразил недоумение по поводу того, что в столь сложных экономических условиях депутаты занимаются совсем не тем, чем стоило бы. «Последний раз, вот когда был в России, проезжал гостиницу — в ней половина наших людей. Из западной Украины работники были и еще кто-то… Так на них тоже это будет распространяться или как?» — цитирует шоумена «Федеральное агентство новостей».

Певец также раскритиковал некоторых своих коллег, которые негативно отзываются о тех, кто продолжает выступать в соседнем государстве. За обвинениями в непатриотичности скрывается зависть к востребованности конкурентов, уверен Данилко. «Они и здесь не особо кому-то нужны, знаю тут парочку таких активистов», — передает слова шоумена «Утро.ру».

Ранее продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал принятый Верховной Радой законопроект, который существенно ограничивает гастрольные возможности звезд российской эстрады на Украине.

Ксения Томашова
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