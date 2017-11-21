07:26 21 ноября 2017 0

США заблокировали заявление России в Совбезе ООН по атаке на посольство в Сирии Фото: Patrick Gruban/Wikipedia

Представители США заблокировали заявление России в СБ ООН по обстрелу посольства РФ в Дамаске. Как сообщил пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский, американская делегация отказалась принимать официальное заявление для прессы.

Стржижовский подчеркнул, что это не первый случай, когда руководство коалиции демонстрирует двойные стандарты в отношении терактов против дипломатических учреждений, пишет «Федеральное агентство новостей». Представитель России также отметил, что подобное постоянство американцам следовало бы проявить в борьбе с вооруженными группами, которые угрожают работе дипломатов из разных стран в Сирии, добавляет информагентство Nation News.

Отклонение со стороны США заявления России, отметил Стржижовский, никак не повлияет на решение РФ дальше бороться с террористами на сирийской земле и содействовать установлению мира в стране.

В МИД РФ ранее сообщили об обстреле террористами посольства России в Дамаске. Во время обстрела никто не пострадал, однако здание дипмиссии оказалось сильно повреждено. Один из снарядов, 122 миллиметровая мина, разорвался у внешнего ограждения, примыкающего к жилому комплексу диппредставительства. В результате были повреждены линии электропередачи, стена посольства и система водоснабжения, уточняет телеканал 360.