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Главные новости Курганской области
11:38  27 ноября 2017 0

В Зауралье не повысят зарплаты депутатам и чиновникам

Совещание у губернатора. Курган, чебыкин сергей, лукашук елена
Елена Лукашук рассказала о будущих зарплатах депутатов и чиновниковФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В 2018 году не планируется увеличение денежного содержания депутатов и выборных лиц, работающих на освобожденной основе. Проект постановления был принят 27 ноября на заседании областного правительства, передает корреспондент «URA.RU».

Руководитель областного финуправления Елена Лукашук доложила, что увеличение расходов на содержание органов власти планируется лишь в связи с увеличением минимальной оплаты труда, которое в России предусмотрено с начала 2018 года, а также из-за роста коммунальных платежей. По ее подсчетам, увеличение расходов в 2018 году составит 21 млн рублей.

Также был рассмотрен законопроект, закрепляющий обязанность госслужащих предоставлять сведения о своих доходах губернатору региона. Нарушителей этого порядка глава региона должен отправлять в отставку.

Чтобы избежать дополнительных расходов дефицитного регионального бюджета, в июне 2017 года коэффициенты выплат для госслужащих скорректировали в сторону уменьшения. Поэтому, несмотря на увеличение МРОТ, зарплата госслужащих в Зауралье не увеличилась. Подобные процедуры в области уже проводили неоднократно.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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