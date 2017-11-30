00:17 30 ноября 2017 0

Мошенники подделали документы о якобы имевшемся долге перед подставной фирмой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывшие сотрудники центрального аппарата ПАО «Роснефть» и одной из дочерних компаний задержаны по подозрению в хищении более 300 млн рублей. Деньги были выведены на счет подставной фирмы, обналичены и похищены.

Выйти на след подозреваемых правоохранительным органам помогла служба безопасности НК «Роснефть», сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Злоумышленники изготовили подложные документы, в соответствии с которыми у дочерней компании образовалась фиктивная кредиторская задолженность в размере 3,2 млрд рублей перед подконтрольной фигурантам организацией, — говорится в сообщении пресс-службы МВД. — На основании указанных документов на расчетный счет подставной фирмы перечислено более 300 млн рублей, которые в последующем были обналичены и похищены подозреваемыми».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Московской, Ростовской, Тюменской областей, а также Красноярского края было проведено 20 обысков. Были обнаружены и изъяты документы и другие вещественные доказательства, необходимые для расследования уголовного дела о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Уголовное дело возбуждено и расследуется следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве