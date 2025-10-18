Европа установила абсолютный рекорд по закупкам газа за рубежом

Предыдущий рекорд импорта СПГ для периода апреля — октября был зафиксирован в 2023 году Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В летний период Европа достигла нового исторического максимума по объемам импорта сжиженного природного газа (СПГ). Согласно расчетам, основанным на данных Gas Infrastructure Europe (GIE), поставки СПГ в регион превысили 76,5 млрд кубометров.

«На текущий момент страны Евросоюза закупили уже 76,6 млрд кубометров СПГ, и этот показатель только продолжит расти. В целом с начала года поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы остаются на рекордном уровне и уже превышают 110 млрд кубометров», — передает ТАСС информацию от GIE. Ранее наивысший показатель импорта за апрель — октябрь был зафиксирован в 2023 году и составлял 76,3 млрд кубометров.

Недавно Международное энергетическое агентство информировало, что объем импорта СПГ европейскими странами в первом полугодии достиг рекордных значений и, вероятно, сохранит высокие темпы по итогам 2025 года. В прошедший отопительный сезон Европа закупила почти 63 млрд кубометров СПГ, что стало третьим по величине объемом за аналогичный период. Более высокие показатели были зафиксированы только в двух предыдущих зимних сезонах, когда в газотранспортную систему ЕС поступали значительные объемы регазифицированного топлива с СПГ-терминалов.

Эксперты не исключают, что в осенне-зимний период 2025–2026 годов Европа сможет обновить и этот максимум. На это могут повлиять относительно низкие запасы газа в подземных хранилищах, которые играют ключевую роль в обеспечении пикового спроса зимой, а также возможные сильные морозы. Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее отмечал, что долгосрочные метеопрогнозы указывают на вероятность наступления в ближайшем будущем аномально холодной зимы в Европе и России — подобные погодные условия наблюдаются примерно раз в 20 лет.

Ранее убытки европейских государств, вызванные отказом от поставок российского газа, уже превысили 1,3 триллиона евро и ведут к процессу деиндустриализации в Европе, передает RT. Специальный представитель президента РФ по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества с зарубежными странами, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что активная риторика в отношении страны во многом обусловлена тяжелым положением экономики ЕС, которая оказалась в кризисе. Он отметил, что в прошлом году экономика России выросла на 4%, тогда как рост ВВП стран Евросоюза составил менее 1%, что, по мнению главы РФПИ, наглядно демонстрирует разницу в экономических показателях.