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02 декабря 2017
01 декабря 2017
Главные новости Москвы
08:42  02 декабря 2017 0

Испания выдаст российского программиста по требованию США

Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, программирование, компьютеры, технологии, взлом, системный администратор, айтишник, информационная безопасность, компьютерные сети
Лисова подозревают во взломе сайтов Пентагона, ФБР и ЦРУФото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство Испании на закрытом заседании приняло решение об экстрадиции российского программиста Станислава Лисова в США. Его задержали в королевстве во время отдыха семьей по запросу Интерпола. Мужчину подозревают в том, что он написал опасный вирус и похитил 855 тысяч долларов, а также пытался провести другие незаконные финансовые операции на сумму 4,4 миллиона долларов.

Решение о передаче российского программиста американским властям опубликовано на сайте испанского правительства, передает Nation News. Согласно заявлению, Лисового обвиняют в «совершении мошенничества при помощи компьютерных средств».

Программист был задержан в Барселоне 13 января 2017 года, напоминает «Русская планета». Лисова также заподозрили в хакерских атаках на сайты Пентагона, ФБР и ЦРУ. Сам задержанный летом обратился за помощью к президенту РФ Владимиру Путину, которого просил «разобраться в несправедливости».

Игорь Чукреев
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