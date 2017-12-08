08:22 08 декабря 2017 0

Ученые выяснили связь между устойчивостью к морозам и раком Фото: depositphotos.com © URA.RU

Сотрудники Медицинской школы университета Кипра установили, что от онкологических заболеваний чаще страдают люди, которые живут в северных странах. Один из авторов исследования, профессор Константинос Воскаредис, пояснил, что человеческие клетки, демонстрирующие высокую «морозостойкость», особенно склонны к канцерогенезу.

«Генетические модификации, которые помогают справляться с тяжелыми климатическими условиями, могут также приводить к возникновению рака», — цитируют РИА «Новости» Воскаредиса.

Ученые опубликовали общемировую статистику в доказательство своей гипотезы. Согласно ей, тенденция особо ярко проявляется в скандинавских странах. Здесь число людей со злокачественными опухолями значительно превышает среднемировой показатель. Из выводов научных сотрудников также известно, что жители северных стран больше подвержены раку легких, груди или колоректальному раку.