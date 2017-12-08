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08 декабря 2017
07 декабря 2017
08:22  08 декабря 2017 0

Ученые нашли связь между холодным климатом и риском развития рака

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Ученые выяснили связь между устойчивостью к морозам и ракомФото: depositphotos.com © URA.RU

Сотрудники Медицинской школы университета Кипра установили, что от онкологических заболеваний чаще страдают люди, которые живут в северных странах. Один из авторов исследования, профессор Константинос Воскаредис, пояснил, что человеческие клетки, демонстрирующие высокую «морозостойкость», особенно склонны к канцерогенезу.

«Генетические модификации, которые помогают справляться с тяжелыми климатическими условиями, могут также приводить к возникновению рака», — цитируют РИА «Новости» Воскаредиса.

Ученые опубликовали общемировую статистику в доказательство своей гипотезы. Согласно ей, тенденция особо ярко проявляется в скандинавских странах. Здесь число людей со злокачественными опухолями значительно превышает среднемировой показатель. Из выводов научных сотрудников также известно, что жители северных стран больше подвержены раку легких, груди или колоректальному раку.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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