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Главные новости Челябинской области
11:30  12 декабря 2017 0

В Челябинске закроют отделение детской урологии. Чиновники и врачи обещают, что будет только лучше

Клипарт. Ноябрь. Магнитогорск, регистратура, поликлиника, здоровье, медицина, больница
К врачам детской областной едут даже из других регионовФото: Илья Московец © URA.RU

С 1 января 2018 года в Челябинске закроется детское урологическое отделение, которое действует в третьей Областной клинической больнице. Родители беспокоятся, что их детей не смогут принимать в оперативном режиме, а больных новорожденных не будут брать на операции из-за нехватки кадров. В профильном министерстве и Областной детской клинической больнице, куда переедет отделение, обещают только положительные изменения.

Пресс-секретарь Областной детской клинической больницы Ольга Терехина в разговоре с «URA.RU» сообщила, что в учреждении работает несколько врачей, к которым везут детей даже из других регионов. Среди них главный детский уролог Челябинской области Андрей Филатов и руководитель Центра неонатальной хирургии Павел Бабошко. Терехина добавила, что неонатальное отделение берет детей с первого дня рождения.

В больнице урологические места существуют с 2008 года. Сейчас их 30 (так же, как в закрываемом урологическом отделении). В пресс-службе сообщили, что в больнице ведутся разговоры о том, чтобы выделить «урологические койки» в специализированное отделение (пока они находятся в отделении детской хирургии).

В Министерстве здравоохранения Челябинской области агентству пояснили, что после закрытия отделения в ОКБ №3 родители не будут испытывать трудностей. «Ребенок с родителями обращается в свою местную больницу, им уже дают направление в областную. Точно так же, как было с третьей областной, только теперь будут давать направления в детскую областную <…> Существенных изменений в транспортировке не будет, грубо говоря, адрес поменяется», — сообщила сотрудница пресс-службы минздрава. Оба учреждения находятся в черте города: раньше пациенты ехали на проспект Победы, а теперь их будут лечить на Блюхера.

Заместитель главного врача областной детской больницы по хирургии Николай Ростовцев в беседе с порталом «74.ру» пояснил, что система оказания медпомощи будет на уровне лучших московских клиник. «До сих пор отделение находилось во взрослой больнице — это неудобно. А здесь многопрофильная детская больница, — объясняет Николай Ростовцев. — Всё оборудование у нас новое, экспертного класса, операционные со стерильным воздухом. Есть эндоскопическая стойка, и большинство операций детям мы стараемся проводить эндоскопически, без разрезов», — сообщил Ростовцев.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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