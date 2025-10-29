В Челябинской области могут установить памятник редкой краснокнижной утке савке
Численность краснокнижной птицы уменьшилась до 25 особей
Фото: Benutzer:Else/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0
В Варненском районе Челябинской области могут установить памятник редкой краснокнижной утке савке, здесь остались ее гнездовья. С таким предложением выступили участники пресс-конференции, организованной медиахолдингом «Гранада-Пресс».
«Эта редчайшая краснокнижная утка гнездится на юге региона, в Варненском округе. Мы предлагаем поставить памятник савке и придать ей статус символа Варны», — отметил президент фонда защиты природы «Спаси меня»Карен Даллакян.
Даллакян добавил, что согласно нацпроекту «Экологическое благополучие» до 2030 года планируется восстановить 17 исчезающих видов животных и птиц, в том числе утку савку. По мнению представителей зоозащитных организаций, создание природоохранных территорий позволит привлечь туристов, повысить уровень экологического просвещения населения и содействовать сохранению видов, занесенных в Красную книгу.
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер ввел запрет на проведение весенней охоты на озерах Чекатай, Большой Каратай и Тулак, являющихся местом обитания редкой утки савки. По его поручению в настоящее время ведется работа над созданием заказника в Варненском округе, проект находится на стадии согласования.
Руководитель проекта «Школа зооволонтеров. ЭкоПрактикум» и эксперт по сохранению биоразнообразия и развитию ООПТ Екатерина Карпенко, рассказала, что в 1970-х годах популяция савки встречалась также на севере региона, сейчас же этот вид сохранился только на южных озерах. Численность особей уменьшилась в два раза, сейчас их около 25. По ее мнению, создание ООПТ позволит увеличить численность савки.
Эксперт также указала на перспективы развития цивилизованного экотуризма в Варненском округе. При этом заметную роль могут сыграть и представители охотничьих сообществ, которые заинтересованы в защите природы и готовы стать эковолонтерами.
Орнитолог проекта «Школа зооволонтеров. ЭкоПрактикум» и инициатор проекта «Птицы Челябинской области» Евгений Попов подчеркнул, что озеро Тулак, где гнездится савка, уже получило статус ключевой орнитологической территории России, однако этим меры по охране не должны ограничиваться. По мнению специалиста, региону требуется придать официальный природоохранный статус, поскольку угроза исчезновения нависла не только над савкой, но и над другими редкими видами, такими как белоглазый нырок и краснозобая казарка. В России уже признаны исчезнувшими белый журавль стерх, некоторые виды дроф и кречетка. Необходимо предпринять все возможные усилия, чтобы подобная участь не постигла и савку.
