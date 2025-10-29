В Челябинской области могут установить памятник редкой краснокнижной утке савке

Численность краснокнижной птицы уменьшилась до 25 особей Фото: Benutzer:Else/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

В Варненском районе Челябинской области могут установить памятник редкой краснокнижной утке савке, здесь остались ее гнездовья. С таким предложением выступили участники пресс-конференции, организованной медиахолдингом «Гранада-Пресс».

«Эта редчайшая краснокнижная утка гнездится на юге региона, в Варненском округе. Мы предлагаем поставить памятник савке и придать ей статус символа Варны», — отметил президент фонда защиты природы «Спаси меня»Карен Даллакян.

Даллакян добавил, что согласно нацпроекту «Экологическое благополучие» до 2030 года планируется восстановить 17 исчезающих видов животных и птиц, в том числе утку савку. По мнению представителей зоозащитных организаций, создание природоохранных территорий позволит привлечь туристов, повысить уровень экологического просвещения населения и содействовать сохранению видов, занесенных в Красную книгу.

Продолжение после рекламы

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер ввел запрет на проведение весенней охоты на озерах Чекатай, Большой Каратай и Тулак, являющихся местом обитания редкой утки савки. По его поручению в настоящее время ведется работа над созданием заказника в Варненском округе, проект находится на стадии согласования.

Руководитель проекта «Школа зооволонтеров. ЭкоПрактикум» и эксперт по сохранению биоразнообразия и развитию ООПТ Екатерина Карпенко, рассказала, что в 1970-х годах популяция савки встречалась также на севере региона, сейчас же этот вид сохранился только на южных озерах. Численность особей уменьшилась в два раза, сейчас их около 25. По ее мнению, создание ООПТ позволит увеличить численность савки.

Эксперт также указала на перспективы развития цивилизованного экотуризма в Варненском округе. При этом заметную роль могут сыграть и представители охотничьих сообществ, которые заинтересованы в защите природы и готовы стать эковолонтерами.