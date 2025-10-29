Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

Бизнес

Челябинский облсуд отказался признать национализацию «Южуралзолота» незаконной

29 октября 2025 в 16:02
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Челябинский обласуд разрушил надежды экс-владельцев ЮГК

Челябинский обласуд разрушил надежды экс-владельцев ЮГК

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-владелец холдинга «Южуралзолото» Константин Струков проиграл апелляцию на решение о национализации компании. Такое решение принял на закрытом заседании Челябинский областной суд.

«Заседание завершилось. Решение нижестоящей инстанции оставлено без изменений», — сообщил источник URA.RU.

Активы ЮГК стали государственными 11 июля, тогда Советский райсуд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры о национализации холдинга. Перед этим сотрудники управления ФСБ по Челябинской области проводили в компании обыски, осуществляя оперативное сопровождение расследования. Заседания проходили в закрытом от СМИ режиме. Журналистов пустили лишь на оглашение решения. В свою очередь, экс-владельцы ЮГК, включая основателя холдинга Константина Струкова, подали апелляцию в областной суд.

Продолжение после рекламы

Далее последовало еще несколько исков к Струкову и его семье, которые рассматривались уже Пластским судом — они касались как нанесенного природе ущерба, так и необоснованного обогащения. Все иски на миллиардные суммы были удовлетворены.

Материал из сюжета:

Национализация холдинга «Южуралзолото»

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал