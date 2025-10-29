Челябинский облсуд отказался признать национализацию «Южуралзолота» незаконной
Челябинский обласуд разрушил надежды экс-владельцев ЮГК
Экс-владелец холдинга «Южуралзолото» Константин Струков проиграл апелляцию на решение о национализации компании. Такое решение принял на закрытом заседании Челябинский областной суд.
«Заседание завершилось. Решение нижестоящей инстанции оставлено без изменений», — сообщил источник URA.RU.
Активы ЮГК стали государственными 11 июля, тогда Советский райсуд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры о национализации холдинга. Перед этим сотрудники управления ФСБ по Челябинской области проводили в компании обыски, осуществляя оперативное сопровождение расследования. Заседания проходили в закрытом от СМИ режиме. Журналистов пустили лишь на оглашение решения. В свою очередь, экс-владельцы ЮГК, включая основателя холдинга Константина Струкова, подали апелляцию в областной суд.
Далее последовало еще несколько исков к Струкову и его семье, которые рассматривались уже Пластским судом — они касались как нанесенного природе ущерба, так и необоснованного обогащения. Все иски на миллиардные суммы были удовлетворены.
