Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Пожары

Бензовоз на заправке в Челябинске вспыхнул из-за разряда электричества

29 октября 2025 в 16:06
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
ЧП с бензовозом произошло на заправке по улице Карусельная (архивное фото)

ЧП с бензовозом произошло на заправке по улице Карусельная (архивное фото)

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Бензовоз на заправке в Челябинске по улице Карусельная мог загореться из-за разряда статического электричества. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. 

«На месте пожара отработали специалисты испытательной пожарной лаборатории и сотрудники отделения дознания. По предварительным данным, причиной возгорания мог послужить разряд статического электричества», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Инцидент произошел утром на заправке в Челябинске. В результате ЧП пострадал работник АЗС, который был доставлен в медицинское учреждение. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал