Бензовоз на заправке в Челябинске вспыхнул из-за разряда электричества
ЧП с бензовозом произошло на заправке по улице Карусельная (архивное фото)
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Бензовоз на заправке в Челябинске по улице Карусельная мог загореться из-за разряда статического электричества. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«На месте пожара отработали специалисты испытательной пожарной лаборатории и сотрудники отделения дознания. По предварительным данным, причиной возгорания мог послужить разряд статического электричества», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Инцидент произошел утром на заправке в Челябинске. В результате ЧП пострадал работник АЗС, который был доставлен в медицинское учреждение.
