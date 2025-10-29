Бензовоз на заправке в Челябинске вспыхнул из-за разряда электричества

ЧП с бензовозом произошло на заправке по улице Карусельная (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Бензовоз на заправке в Челябинске по улице Карусельная мог загореться из-за разряда статического электричества. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«На месте пожара отработали специалисты испытательной пожарной лаборатории и сотрудники отделения дознания. По предварительным данным, причиной возгорания мог послужить разряд статического электричества», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.