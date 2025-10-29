Директору лицея № 31 присвоено звание «Почетный гражданин Челябинской области»

Александр Попов сделал лицей № 31 одним из самых успешных в России Фото: Илья Изотов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер своим постановлением присвоил директору челябинского физико-математического лицея № 31 Александру Попову звание «Почетный гражданин Челябинской области». Документ опубликован портале официальных правовых актов.

«Присвоить почетное звание „Почетный гражданин Челябинской области“ Попову Александру Евгеньевичу — директору бюджетного общеобразовательного учреждения „Физико-математический лицей №31 Челябинска“, — говорится в документе. Постановление подписано 28 октября.

Талантливый учитель математики Александр Попов возглавил школу № 31 в 1989 году. Благодаря ему в годы краха советской системы и масштабного кризиса бюджетного финансирования были организованы вычислительный и издательский центры, созданы лаборатории экспериментальной физики и робототехники. Школа начала приглашать на занятия в преподавателей и ученых из различных вузов города и страны. Создан стипендиальный фонд для педагогов и отличников в учебе, организованы три кафедры: математики, физики и информатики. В 1991 году школа стала лицеем.

Его воспитанники ежегодно выигрывают олимпиады по математике, физике, информатике на региональном, федеральном и международном уровнях. Суммарно по их результатам, а также Единому государственному экзамену (ЕГЭ) лицей №31 входит в топ-5 школ России. Минувшим летом челябинские лицеисты Артем Садыков и Иван Кокарев завоевали серебро и золото 66-й Международной математической олимпиады (IMO 2025). А на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников из 74 наград, взятых Челябинской областью, 32 принадлежат ученикам лицея. Благодаря этому выпускники ФМЛ без проблем поступают в лучшие вузы России, чаще всего московские.