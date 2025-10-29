Известный на Урале генерал-чиновник рассказал, как сражаются зеки на СВО
Михаил Каган хорошо отозвался о бойцах, которые пришли на СВО из неволи
Бывшие заключенные, ушедшие из колоний и тюрем на специальную военную операцию, как правило добросовестно выполняют свои воинские обязанности. Об этом URA.RU рассказал генерал запаса Михаил Каган — экс-сотрудник уральского полпредства президента РФ, который командовал на фронте взводом чиновников.
«Да нормально эти ребята воюют. У нас, например, начальник артиллерии был из бывших осужденных. Он отлично воевал, очень выдержанный, спокойный парень, командовал всей артиллерией отряда. До сих пор на фронте остался. Никто этих ребят не критиковал, лично я ничего плохого не слышал», — объяснил Каган.
Михаил Каган ранее возглавлял ямальское УФСКН, потом — свердловское управление ведомства. Позже он был замгубернатора ЯНАО по вопросам взаимодействия с силовым блоком и федеральными структурами в сфере правопорядка и безопасности; главным федеральным инспектором по Свердловской и ГФИ по Челябинской областям. Сейчас он — заместитель полпреда президента РФ на Дальнем Востоке.
На СВО Каган командовал взводом госслужащих, а после гибели командира брал командование отрядом. За освобождение Курской области от ВСУ генерал награжден орденом Мужества.
