Известный на Урале генерал-чиновник рассказал, как сражаются зеки на СВО

Михаил Каган хорошо отозвался о бойцах, которые пришли на СВО из неволи

Бывшие заключенные, ушедшие из колоний и тюрем на специальную военную операцию, как правило добросовестно выполняют свои воинские обязанности. Об этом URA.RU рассказал генерал запаса Михаил Каган — экс-сотрудник уральского полпредства президента РФ, который командовал на фронте взводом чиновников.

«Да нормально эти ребята воюют. У нас, например, начальник артиллерии был из бывших осужденных. Он отлично воевал, очень выдержанный, спокойный парень, командовал всей артиллерией отряда. До сих пор на фронте остался. Никто этих ребят не критиковал, лично я ничего плохого не слышал», — объяснил Каган.

Михаил Каган ранее возглавлял ямальское УФСКН, потом — свердловское управление ведомства. Позже он был замгубернатора ЯНАО по вопросам взаимодействия с силовым блоком и федеральными структурами в сфере правопорядка и безопасности; главным федеральным инспектором по Свердловской и ГФИ по Челябинской областям. Сейчас он — заместитель полпреда президента РФ на Дальнем Востоке.

