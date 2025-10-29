В Челябинской области ставят рекорды по сбору урожая подсолнуха

В регионе растет урожайность масличных культур Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Челябинской области ставят рекорды по сбору масличных культур: подсолнечника, льна и рапса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Из 359 тысяч га обмолочено уже 268 тысяч га, собрано 333 тысяч тонн масличных. На эту же дату в прошлом году было собрано 129 тысяч тонн маслосемян», — уточнили в пресс-службе областного правительства.

В этом году регион ставит рекорды по сбору урожая. К 29 октября с одного гектара подсолнечника собирают в среднем 14,3 центнера, что превышает показатель аналогичного периода 2024 года (13,2 ц/га). Урожайность масличного льна достигла 10,6 ц/га по сравнению с 8,6 ц/га годом ранее. По рапсу отмечен прирост до 15,8 ц/га, в то время как в прошлом году урожайность составляла 10,5 ц/га.

Всего к настоящему времени в регионе намолочено 148,3 тысячи тонн подсолнечника, 141,2 тысячи тонн масличного льна и 28,2 тысячи тонн рапса. Помимо основных видов масличных культур, в качестве альтернативных на территории Южного Урала также возделываются соя, горчица и масличный рыжик.