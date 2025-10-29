Логотип РИА URA.RU
Общество

Путин добавил звездочек главному челябинскому полицейскому

Начальник челябинского главка МВД Космачев повышен в звании
29 октября 2025 в 16:41
Сергей Космачев повышен в звании

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта начальнику полицейского главка Челябинской области Сергею Космачеву. Указ об этом опубликован на портале официальной правовой информации.

«О присвоении специальных званий высшего начальствующего состава. Присвоить специальное звание генерал-лейтенанта полиции Космачеву Сергею Валерьевичу», — говорится в документе. Также специальные звания получили сотрудники фельдъегерской службы и Федеральной службы исполнения наказаний.

Космачев возглавил региональный главк МВД в сентябре 2024 года. В регион он прибыл из Красноярского края в звании генерал-майора.

