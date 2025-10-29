Дом, в котором жил немецкий антифашист Хеслер в 1939-1942 годы Фото: пресс-служба Госкомитета охраны объектов культурного наследия региона

В Челябинске памятник истории и культуры, дом, в котором жил немецкий антифашист Альберт Хеслер, получил охранные зоны. Они обеспечат сохранность памятника, а также позволят регламентировать габариты новой застройки, сообщили в госкомитете охраны объектов культурного наследия региона.

«22 октября 2025 года постановлением правительства Челябинской области утверждены границы зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения „Дом, в котором жил немецкий антифашист Альберт Хеслер (1939-1942)“. Объект расположен в Челябинске на проспекте Ленина, 15», — сообщили в госкомитете.

Так называемый «Испанский дом» ввели в эксплуатацию в 1939 году. Он относится к предвоенной застройке центра города. Это 4-этажное здание из кирпича с угловой композицией. Оно возведено в стилистике позднего конструктивизма с чертами ранней довоенной архитектуры.

Челябинцы в течение долгого времени называли дом испанским, потому что селили в нем интербригадовцев — членов интернациональных бригад, участников боев в Испании во время фашистского путча. В 1939-1942 годах в доме жил Альберт Хеслер — немецкий антифашист, участник интербригад в Испании, впоследствии радист подпольной организации «Красная капелла». В 1942 году он был заброшен в Германию и казнен в январе 1943 года. В память о нем на доме установлена мемориальная доска.

Как отметили в госкомитете, охранные зоны позволят сохранить видовые коридоры на объект, установить высоту новой застройки в окружении дома, а также обеспечить физическое сохранение объекта культурного наследия. Благодаря этому благоустройство территории будет проводится с учетом статуса объекта культурного наследия.

