Компания Caviar выпустила iPhone X из крокодиловой кожи в поддержку Путина. ФОТО

08:09 13 декабря 2017 0

Серия телефонов вышла специально для сторонников Путина Фото с официального сайта caviar-phone.ru

Компания Caviar, которая производит мобильные телефоны класса люкс, выпустила уникальные iPhoneX и Nokia 3310 в поддержку президента России Владимира Путина. Серия получила названия Putin Team.

На официальном сайте Caviar сообщается, что компания присоединяется к Putin Team, движению, основанному хоккеистом Александром Овечкиным, и в честь этого создает новый дизайн iPhone X — для сторонников президента России. Корпуса телефонов выполнены из дорогих материалов. iPhoneX выйдет в двух вариантах: задняя крышка первого будет из композитного камня в виде триколора, крышка второго будет из черной кожи аллигатора и композитного оникса.

В серию Putin Team также вошли кнопочные модели Nokia 3310 в титановом корпусе. На задней крышке размещена надпись: «Страна, которой гордимся. Люди, которым верим». Для каждой серии будет выпущено по 99 аппаратов, пишет «Экономика сегодня».

Цена будет соответствующая — минимальная стоимость Nokia 3310 начинается от 119 тысяч рублей. iPhoneX с триколором можно будет купить за 234 тысячи рублей, а смартфон с кожей аллигатора — за 239 тысяч.

1/3 Официальный сайт http://caviar-phone.ru

Напомним, что IPhone X в российских магазинах в преддверии Нового года сильно упал в цене. Флагман Apple подешевел на 10 тысяч рублей.